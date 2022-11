Es sind archäologische Schätze, die über 2000 Jahre im Schlamm lagen. Im italienischen Thermalort San Casciano di Bagni wurden 24 Bronzestatuen entdeckt. Einige von ihnen sind fast einen Meter hoch.

Laut Archäologen stammen die Statuen aus der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 1. Jahrhundert nach Christus, die von etruskischen und römischen Einflüssen geprägt war.

An den Statuen sind Inschriften in Lateinisch und Etruskisch, die den Gottheiten der Therme gewidmet sind. Während die Etrusker und die Römer sich bekriegten, haben sie an diesem Heiligtum in der Toskana gemeinsam gebetet.

"Wir sprechen über Meisterwerke der Antike“, sagt Jacopo Tabolli, einer der für den Ausgrabungsort verantwortlichen Archäologen. "Sie ergänzen und öffnen ein neues Kapitel in der Geschichte der Forschung über Bronzestatuen und die heiligen Rituale der Zeit der Etrusker und Römer."

Durch den Schlamm und das heiße Wasser der Therme sind die Statuen sehr gut erhalten. Zusätzlich fand das Archäologen-Team 5000 Münzen in Gold, Silber und Bronze. Für diesen Sensationsfund soll ein neues Museum gebaut werden. Bis dahin werden die Statuen in einem Palast in San Casciano ausgestellt.

Für die Forscherinnen und Experten ist dieser Fund der wichtigste seit der Entdeckung der Bronzefiguren von Riace vor fünfzig Jahren. Die beiden Statuen aus dem 5.Jahrhundert vor Christus waren 1972 vor der Küste Kalabriens im Meer entdeckt worden.