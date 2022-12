Dresden freut sich: Stollen und Striezelmarkt

Dresden feiert seinen Stollen. Ein Umzug der Stollenbäcker fand am vergangenen Sonnabend statt, danach wurde die Köstlichkeit mit dem nach historischem Vorbild gefertigten Messer aufgeschnitten, der berühmte Dresdner Stollen.

gleich startet am Theaterplatz vor der Semperoper das #Stollenfest mit einem Umzug zum #Striezelmarkt#Dresdenpic.twitter.com/BDXsIDkAR9 — Hochtouren Dresden (@Hochtouren) December 3, 2022

Meister-Bäcker Timo Gierig sagt: "Was das Besondere an unserem Stollen ist, er ist hier in Dresden erfunden worden. Das liegt über 500 Jahre zurück. Und die Bäcker haben so viel Liebe dafür und beste Zutaten einzubringen, um so ein gutes tolles Gebäck zu backen und zu verkaufen. Und wenn Sie es selber probieren, werden Sie sehen, warum das so gut ist."

Weihnachtsmarktbesucherin Iris meint: "Wir haben uns wirklich sehr gefreut drüber. Es ist sehr schön, aber natürlich auch voll. Aber es ist eine schöne Atmosphäre, auch weil es etwas geschneit hat."

Zwei Jahre lang mussten die Dresdner wegen Corona auf Stollenumzug und Weihnachtsmarkt verzichten, da ist jetzt die Freude in der sächsischen Landeshauptstadt besonders groß.