"Gesegnete Flagge an Jugend übergeben" - Ist Erdogan amtsmüde?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angedeutet, dass die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in der Türkei im kommenden Jahr das letzte Mal sein werden, dass er für das Präsidentenamt kandidiert. Erdogan kündigte an, dass man danach die gesegnete Flagge an die türkische Jugend übergeben werde.

Ferner sagte Erdogan, dass er an diesem Sonntag getrennte Gespräche mit den Präsidenten der Ukraine und Russlands führen werde. Ziel sei es, den für das Getreideabkommen eingerichteten Korridor für Frachtschiffe im Schwarzen Meer zu stärken.