Das UNO Hauptquartier in New York: UN-Generalsekretär António Guterres prognostiziert ein Ende des Krieges in der Ukraine für das kommende Jahr. Im Moment sei es sehr schwierig, aber im Jahr 2023 werde in der Ukraine wahrscheinlich Frieden herrschen, so sagt er. Und weiter:

"Ich hoffe sehr, dass wir im Jahr 2023 in der Lage sein werden, Frieden in der Ukraine zu erreichen. Die Folgen für das ukrainische Volk, die Folgen für die russische Gesellschaft und Wirtschaft und die Folgen für die Weltwirtschaft, insbesondere für die Entwicklungsländer sind gravierend. Mit den hohen Lebensmittel- und Energiepreisen und mit all den anderen Schwierigkeiten, die diese hohen Preise noch verstärken. Es geht um den Anstieg der Schulden, den Mangel an fiskalischem Spielraum und die dramatische Situation der zunehmenden Ungleichheit, unter der die Entwicklungsländer leiden. All dies sind Gründe für uns, alles zu tun, um eine Friedenslösung vor Ende 2023 herbeizuführen", so António Guterres.