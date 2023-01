Eine eigentlich friedvoll gemeinte Nachricht zu den Feiertagen an das russische Volk ist beim Ex-Präsidenten und stellvertretenden Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation Dmitri Medwedew überhaupt nicht gut angekommen.

Das als Video auf dem Twitter-Account der US-Botschaft, in dem den Russinnen und Russen gesagt wird, sie hätten, das was gerade passiert "nicht verdient", veranlasste den Politiker zu einer langen Hasstirade gegen die USA.

Die Nachricht wurde am Mittwochabend, dem 4. Januar, ins Internet gestellt. Medwedew reagierte sofort: Am Nachmittag des 5. Januar erschien auf seinem Telegramm-Kanal ein regelrecht bedrohlicher Post, in dem der Politiker den Amerikanern ihren "fiesen jesuitischen Stil" und das, was Medwedew für ein extremes Maß an Heuchelei hielt, vorwarf.

Tweet der US-Botschaft

Medwedew ging von Kritik zu Drohungen über: Er sagte, dass das wichtigste "Neujahrsgeschenk" eine "Zirkon-Raketenmunition sei, die (...) an die Küsten der NATO-Länder gehe." - "Freut euch", fügte der Putin-Vertraute hinzu.

In seinem Post beschimpft Medwedew die US-Amerikaner zudem als "Hurensöhne" und "Erben Göbbels".

"Ihnen und Ihren Handlangern, die unser Volk töten, wird niemals vergeben werden. Wir werden mit Ihnen in der Sprache der Gewalt sprechen, wenn Sie es nicht anders verstehen."