Der meistgesuchte Mafioso Italiens, der Sizilianer Matteo Messina Denaro, der seit 30 Jahren auf der Flucht ist, ist in Palermo auf Sizilien, festgenommen worden, Das gab der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini an diesem Montag bekannt.

Der 60-jährige Matteo Messina Denaro gilt als Nachfolger der großen historischen Anführer der Cosa Nostra, Toto Riina und Bernardo Provenzano, die 2016 und 2017 im Gefängnis starben.

"Nach 30 Jahren auf der Flucht wurde der Superboss Matteo Messina Denaro festgenommen. Mit großer Ergriffenheit danke ich den Frauen und Männern des Staates, die nie aufgegeben haben und die Regel bestätigen, dass früher oder später auch die größten Verbrecher auf der Flucht festgenommen werden", schrieb Infrastrukturminister Salvini auf Whatsapp.

"Dies ist ein guter Tag für Italien und eine Warnung an die Mafia: Die Institutionen und unsere Helden in Uniform geben nie auf", schloss Salvini.

"Heute, am 16. Januar, haben die Carabinieri (...) den flüchtigen Matteo Messina Denaro in einer Gesundheitseinrichtung in Palermo festgenommen, wo er sich zu einer klinischen Therapie begeben hatte", sagte Carabinieri-General Pasquale Angelosanto der Nachrichtenagentur AGI.

Auf der Liste des Innenministeriums der sechs meistgesuchten Verbrecher in Italien steht Matteo Messina Denaro, der im April 1962 in der Nähe von Trapani auf Sizilien geboren wurde, an erster Stelle.