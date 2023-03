Horror unter Mädchen: Warum musste Luise (12) sterben?

Am Sonntagabend ist in einem Wald bei Freudenberg in der Nähe von Siegen - an der Grenze zwischen NRW und Rheinland-Palz - die Leiche der 12 Jahre alten Luise gefunden worden. An der Stelle haben Trauernde Kerzen und Blumen niedergelegt.

Viele sind schockiert darüber, dass das Mädchen offenbar von einer 12- und einer 13-Jährigen erstochen wurde. Die beiden mutmaßliche Täterinnen sollen laut Justizbehörden den Mord gestanden haben. Das Opfer und die beiden anderen Mädchen kannten sich - die Ermittler wollen aber nicht sagen, ob es sich um Schulkameradinnen handelt oder um Verwandte.

Weil die mutmaßlichen Täterinnen noch keine 14 Jahre alt sind, gelten sie als strafunmündig.

In einem Wald bei Freudenberg wurde Luise gefunden Roberto Pfeil/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

"Ich kann leider aus Gründen des Jugendschutzes bestimmte Informationen nicht weitergeben, auch wenn ich weiß, dass sich die Medien und die Öffentlichkeit sehr dafür interessieren", sagte Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler auf einer Pressekonferenz an diesem Dienstag.

Das Thema der Hintergründe der Tat sei komplex, das Motiv müsse am Alter der Verdächtigen gemessen werden. "Was für ein Kind ein mögliches Motiv wäre, würde sich Erwachsenen völlig verschließen", sagte Mario Mannweiler. Laut Behörden sollen "irgendwelche Emotionen" eine Rolle gespielt haben.