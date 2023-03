Xi Jinping in Moskau: Wirtschaftsgespräche mit Mischustin

Im Rahmen seines dreitägigen Besuches in Moskau ist der chinesische Präsident Xi Jinping mit dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin zusammengetroffen. Laut amtlichen Angaben standen wirtschaftliche Fragen im Mittelpunkt des Gesprächs.

„Es ist wichtig, dass Ihr erster Auslandsbesuch nach Ihrer Wiederwahl in unserem Land stattfindet. Das zeugt von der Besonderheit der russisch-chinesischen Beziehungen, die in eine neue Ära eintreten“, so Mischustin.

Anschließend sprach Xi Jinping erneut mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Am Vortag hatten die beiden unter anderem den 12-Punkte-Plan erörtert, den China vor rund einem Monat vorlegte und in dem ein Waffenstillstand sowie Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen wurden.

Einladung zu Gegenbesuch in China

Xi Jinping lud Putin und Mischustin zu einem Gegenbesuch in China ein. Gegen Putin liegt seit vergangener Woche ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs erkennen Moskau und Peking nicht an.