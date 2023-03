„Freundschaft, Zusammenarbeit und Frieden“: Xi Jinping in Moskau eingetroffen

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu einem Staatsbesuch in Moskau eingetroffen. Er hat für die neunte Russland-Reise seiner Amtszeit die Losung „Freundschaft, Zusammenarbeit und Frieden" ausgegeben. Ihn und Wladimir Putin verbinde ein enges Arbeitsverhältnis, schrieb das chinesische Staatsoberhaupt in einem von russischen Medien veröffentlichten Artikel.

Joseph Torigian, Professor an der American University in Washington sowie Fachmann für chinesische und russische Politik, sagte: „China will die strategische Partnerschaft mit der Russischen Föderation bekräftigen, um zu zeigen, dass die Versuche der Vereinigten Staaten, die Beziehungen zu spalten und sie für China kostspielig zu machen, keinen Erfolg haben werden. Es will den Entwicklungsländern zeigen, dass es eine konstruktive Rolle spielen kann. Es will wirtschaftliche und rufschädigende Kosten in Europa vermeiden."

„Bahnbrechendes Ereignis"

Putin bezeichnete den Besuch seines Amtskollegen vor Xi Jinpings Ankunft in einer staatlicher chinesischen Zeitung als „bahnbrechendes Ereignis", das „das besondere Wesen der Partnerschaft zwischen Russland und China" bekräftige.