Tote bei Drohnenangriffen auf Studentenwohnheim

Bei russischer Drohnenangriffen in verschiedenen Gebieten der Ukraine wurden erneut mehrere Zivilisten getötet, unter anderem wurden in der Region Kyiw in einem Studentenwohnheim mindestens vier Menschen getötet. In Rschyschtschiw, gut 60 Kilometer südlich von Kiew, seien zwei Schlafsäle und eine Bildungseinrichtung zum Teil zerstört worden. Zwanzig Menschen wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht, weitere würden noch vermisst.

"Es war stressig, ein besonderer Stress, als die Shaheds eingeschlagen sind. Der Verantwortlichewar mit den Kindern im Keller. Wir wohnen dort, wir rannten zum Keller, aber das Gebäude war schon getroffen. Wir gingen zum Hintereingang, und dort war niemand - keine Kinder, keine Soldaten. Die Kinder scheinen weggebracht worden zu sein, und wir konnten keines finden. Und zwei Menschen liegen wahrscheinlich unter den Trümmern."

Tetiana Romanenko, Lehrerin

Auf den Angriff bei Kiew folgte ein Raketenschlag auf zwei Wohngebäude in Saporischschja. Dabei habe es nach Behördenangaben ein Opfer gegenen, 25 Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die von Moskau eingesetzten Behörden in der teilweise besetzten Region Saporischschja dementierten, Russland würde keine Wohngebiete angreifen.

Der Angriff ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem der japanische Regierungschef die ukrainische Hauptstadt nach einem Besuch verlassen hatte.

Die ukrainischen Verteidiger im stark umkämpften Bachmut haben Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskiy bekommen, er wolle ihnen, wie er sagte, persönlich für ihren Einsatz danken.