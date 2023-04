Stippvisite auf der Krebsstation: Papst tauft Baby "Miguel Angel"

Papst Franziskus hat seinen Krankenhausaufenthalt dazu genutzt, ein Neugeborenes in einer Kinder-Krebsstation der Klinik zu taufen. Während der halbstündigen Visite taufte er den erst wenige Wochen alten Jungen auf den Namen Miguel Angel. Außerdem verteilte der Pontifex Schokolade an die kleinen Patienten.

Der 86-Jährige wird seit Mittwoch wegen einer Bronchitis in der Poliklinik Gemelli behandelt. Nach Angaben des medizinischen Personals schlugen Antibiotika gut an. Mit seiner Entlassung und der Rückehr in die päpstliche Wohnung wird im Laufe dieses Samstags gerechnet.

Nach Angaben des Sprechers des Heiligen Stuhls wird der Pontifex dann bereits am Palmsonntag zu den Feierlichkeiten auf dem Petersplatz erwartet.

Weil in wenigen Tagen die Karwoche und dann Ostern anstehen, gab es Befürchtungen, dass Franziskus bei den wichtigsten Feiern des Kirchenjahres im Vatikan nicht dabei sein könnte. Diese haben sich jetzt jedoch zerschlagen, der Argentinier dürfte wie gewohnt das österliche Programm absolvieren, obwohl es anstrengend ist.