Von Euronews mit dpa

Die am Abend im Fernsehen übertragene Rede von Präsident Emmanuel Macron ist in verschiedenen Städten Frankreichs mit lautem Topfschlagen begleitet worden - ein Protest gegen die durchgesetzte Rentenreform.

Macron versprach, mit einer Arbeitsmarktreform die sozialen Spannungen lösen zu wollen: "Dieser neue Vereinbarung für das Leben am Arbeitsplatz wird in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen des sozialen Dialogs geschlossen werden. Mit sehr konkreten Vereinbarungen auf nationaler Ebene, aber auch in größerer Nähe zu den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden." Durch "die Reindustrialisierung" werde man "unsere Stärke" zurückgewinnen und besser bezahlte Arbeitsplätze schaffen, so der Präsident.

Proteste in Lyon während der Rede Macrons Laurent Cipriani/AP Photo

Mit der Rede wollte Macron eigentlich zur nationalen Versöhnung aufrufen. Er räumte ein, dass seine Rentenreform nicht genügend Unterstützung gefunden habe.

Der Präsident hatte die umstrittene Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre in der Nacht zum Samstag in Kraft gesetzt.