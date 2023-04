Gefechte im Sudan: Guterres warnt vor Fluchtbewegungen

Von euronews

Die Gefechte im Sudan zwischen der Armee und der RSF-Miliz gehen in ihre dritte Woche. Mehr als 500 Menschen sind bisher aufgrund der Kämpfe ums Leben gekommen.

Waffenstillstandsvereinbarungen halten nicht

Zwar sind seit dem 15. April mehrere Vereinbarungen getroffen worden, die Waffen zumindest vorübergehend schweigen zu lassen, aber auch die Feuerpause, auf die sich die Konfliktparteien am Donnerstag verständigten, hält nicht.

In der Hauptstadt Khartum wird die Versorgungslage schwierig, es wird bereits von mangelnder Nahrung und von Stromausfällen berichtet.

In den Gefechten stehen sich die Truppen von Übergangsstaatsoberhaupt General Abdel Fattah al-Burhan sowie die Getreuen des RSF-Anführers Mohamed Hamdan Dagalo gegenüber.

Flüchtlinge in den Nachbarländern eingetroffen

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, warnte, das Geschehen im Sudan werde weitere Fluchtbewegungen auslösen: Innerhalb und außerhalb des Landes. Um sich vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen, haben sich viele Menschen in den Tschad aufgemacht, auch in Ägypten, im Südsudan und in Äthiopien sind Flüchtlinge angekommen.