Italien: Mehr als 600 Migranten erreichen Lampedusa innerhalb von 24 Stunden

Von Euronews

Mehrere hundert Bootsmigranten sind am Freitag und Samstag auf der italienischen Insel Lampedusa im Mittelmeer angekommen.

An diesem Wochenende haben weiterhin viele Bootsmigranten die italienische Insel Lampedusa erreicht.

Allein am Samstag sind zehn Boote mit 430 Menschen an Bord dort angekommen, die zuvor im Mittelmeer in Seenot geraten waren. Am Freitag waren sieben Boote mit insgesamt 247 Personenan Bord angekommen.

Wegen des warmen Wetters und der relativ ruhigen See versuchen viele zurzeit, das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren.

Den Berichten zufolge sind ist das Erstaufnahme-Zentrum auf der Insel überfüllt, trotz der Versuche, die Zahl der Menschen dort zu verringern. Im Zentrum sollen zur Zeit 900 Personen aufhalten. Das ist das dreifache der vorgesehenen Aufnahme-Kapazität.