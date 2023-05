London: Festnahmen von Klimaschützern und Monarchie-Gegnern

Von Euronews

Die Polizei in London hat Proteste von Klimaschützern und Monarchie-Gegnern am Rande der Krönung von König Charles mit Festnahmen unterbunden.

Am Rande der Krönung von König Charles hat es in London mehrere Protestaktionen und Festnahmen gegeben. So protestierte unter anderem die Klimaschutz-Gruppe Just stop oil. Nach Angaben der Bewegung wurden rund 20 Mitglieder festgenommen.

Auch Gegner der Monarchie protestierten und brachten mit Fahnen und Sprechchören wie "Not my king" (Nicht mein König) ihre Abneigung gegenüber den Royals zum Ausdruck. Mindestens sechs Personen wurden festgenommen.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte die Festnahmen scharf. So etwas erwarte man in Moskau, aber nicht in London.

Zuletzt hatte die britische Regierung das Demonstrationsrecht drastisch verschärft. Insgesamt sind in London mehr als 11.000 Polizisten im Einsatz. Die Beamten hatten einen rigorosen Kurs gegen Störer angekündigt.