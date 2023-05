Von Euronews mit AFP, dpa

27 Menschen sind bei einem Brand in einer Goldmine in Peru ums Leben gekommen. Nun wurden ihre Leichen geborgen. Die Behörden wollen die Verantwortlichen ermitteln.

Nach einem Brand in einem Bergwerk in Peru sind 27 Menschen tot geborgen worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag in der Yanaquihua-Mine im Süden des Landes. Nach bisherigen Informationen der Regionalregierung hatte ein Kurzschluss das Feuer in der Grube verursacht. Die Behörden versicherten, der Brand werde eingehend untersucht, um Verantwortliche zu ermitteln. Die Angehörigen der Opfer sollen entschädigt werden.

Laut Besitzer der Goldmine erstickten die Bergleute rund 500 Meter vom Grubeneingang entfernt. Peru ist der weltweit größter Produzent von Gold und der zweitgrößte von Kupfer.