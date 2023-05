Dienstbeginn in 6 Wochen: Elon Musk hat Twitter-Nachfolgerin gefunden

Von euronews

Das kündigte der Twitter-CEO in einem Statement an. Um wen es sich genau handelt, sagte er zunächst nicht.

Twitter-Chef Elon Musk hat seine Nachfolgerin gefunden. In seinem Statement gab er aber noch nicht an, um wen es sich genau handelt. Die neue CEO werde ihren Dienst in rund sechs Wochen antreten.

Der Tesla-Milliardär erklärte in einem Tweet, dass er künftig als Executive Chairman und Chief Technology Officer fungieren werde.

Bereits kurz nachdem er Twitter im vergangenen Jahr für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hatte, sagte er, dass er kein CEO sein wolle. In einer von ihm selbst lancierten Twitter-Umfrage hatten ihn Millionen Nutzer zum Rücktritt aufgerufen. Schon damals hatte er versprochen, bald einen Nachfolger benennen zu können, der "dumm genug" sei, den Job zu übernehmen.