Am Dienstagmorgen führte Russland einen als "außergewöhnlich intensiv" bezeichneten Luftangriff auf Kiew durch. Doch alle 18 Raketen und Drohnen konnten die Ukrainer abfangen, sagen sie. Ist die Luftverteidigung der urkainischen Armee effektiver geworden?

Russland hat am Dienstag in den Morgenstunden einen außergewöhnlich intensiven Luftangriff auf Kiew durchgeführt, der als "maximale Anzahl von Angriffsraketen in kürzester Zeit" beschrieben wurde.

Nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj schossen die Verteidiger in Kiew 18 von 18 russischen Raketen und Drohnen ab, darunter:

Sechs Raketen Kh-47M2 Hyperschallraketen vom Typ Kinschal. Das ist die stärkste Langstreckenwaffe im Arsenal des Kremls

Neun Marschflugkörper des Typ Kalibr

Drei landgestützte ballistische Raketen

Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben über Nacht ein von den USA gebautes Patriot-Boden-Luft-Raketenabwehrsystem durch einen Angriff mit Kinschal-Raketen in der Ukraine zerstört.

Am Montag erklärte das Institute for the Study of War, dass die immer häufigeren russischen Drohnen- und Raketenangriffe wahrscheinlich Teil einer neuen russischen Luftkampagne in der Ukraine sind, die darauf abzielt, die ukrainischen Fähigkeiten zur Durchführung von Gegenoffensiven in naher Zukunft zu beeinträchtigen.

An der Front in Bachmut

Ukrainische Behörden bestätigten begrenzte ukrainische Erfolge auf dem Schlachtfeld während der jüngsten Gegenangriffe in und um Bachmut.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Maljar erklärte am 15. Mai, die ukrainischen Streitkräfte hätten in den letzten Tagen in und um Bachmut nicht näher bezeichnete Vorstöße gemacht.

Maljar fügte hinzu, dass russische Luftlandetruppen kommen, vermutlich aus anderen Gebieten der Front, um die Flanken Bachmuts zu verteidigen, während sie weiterhin Bodenangriffe in und um die Stadt durchführen.

Der ukrainische Geheimdienst meldete, dass etwa 152.000 russische Soldaten in der Südukraine ihre Verteidigungsbemühungen im Vorfeld einer möglichen ukrainischen Gegenoffensive fortsetzen.

Vertreter des Militär-Geheimdienstes der Ukraine erklärten, die russischen Streitkräfte würden sich nicht aus den Regionen Saporischschja und Cherson zurückziehen.