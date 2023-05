VIDEO - Selenskyjs Rede bei Arabischer Liga: "Russland ist schwach"

Von Euronews mit AP

In seiner Rede bei der Arabischen Liga in Dschidda hat der Präsident der Ukraine für Unterstützung für sein Land geworben. Die Ukraine sei auf der Seite der Wahrheit, sagte Selenskyj. Im Video können Sie die Rede auf Englisch anhören.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, ist zum ersten Mal seit Beginn von Russlands Angriffskrieg in die Golfregion gereist. Er stellte in seiner Rede in Dschidda den Standpunkt seines Landes dar.

Selenskyj sagte, auch wenn es mehr Waffen habe, sei Russland "schwach". Die Ukraine habe die Wahrheit auf ihrer Seite. Sie verteidige sich gegen den Angreifer.

"Alle Ihre Völker werden den wichtigsten Aufruf verstehen, es ist ein edler Appell an Sie alle, zum Schutz unseres Volkes beizutragen," sagte der ukrainische Staatschef.

Die Rede auf Englisch können Sie sich im oben eingebetteten Video anhören

"Unsere Prioritäten sind die Rückkehr aller politischen Gefangenen der Krim und der vorübergehend besetzten Gebiete, die Rückkehr aller Gefangenen und illegal deportierten Personen, die Vorlage unserer Friedensformel, an deren Umsetzung möglichst viele Staaten beteiligt sein sollten, und die Gewährleistung der Energiesicherheit im nächsten Winter."

Nach seiner Teilnahme am Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien wollte Wolodymyr Selenskyj zum G7-Gipfel im japanischen Hiroshima weiterreisen. Zu Beginn des G7-Treffens verurteilten die wichtigsten Industrienationen erneut Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.