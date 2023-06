Gut ausgebildet in die Schlacht: Ukrainische Rekruten bekommen den "letzten Schliff" in Deutschland

Von Euronews

Will die Ukraine den Krieg gewinnen, dann braucht sie nicht nur Panzer, Flugzeuge oder Waffen, sondern auch gut ausgebildete Soldaten.

Die Ausbildung neuer Truppen ist ein Schlüsselelement der ukrainischen Pläne für eine Gegenoffensive gegen die russische Invasion. Europäische Länder sind federführend bei der Vorbereitung der Rekruten auf den Einsatz an der Front. Ausbilder mehrerer Armeen sind dazu im Osten Deutschlands zusammengekommen.

Simas Marcinauskis, litauischer Militärausbilder, lobt den Einsatz seiner Schützlinge: „Die Soldaten sind wirklich motiviert, sie hören auf die Kommentare unserer Ausbilder, und sie haben wirklich große Fortschritte gemacht. Sie haben eine klare Vorstellung von ihrem Ziel, wofür sie kämpfen. Und sie sind fest entschlossen, ihr Land zu verteidigen.“

Ein ukrainischer Soldat, der unerkannt bleiben will sagt: „Es ist ein großer Unterschied zwischen einer Ausbildung in Friedenszeiten und dem Wissen, dass man nach der Ausbildung in einen echten Krieg ziehen wird. Ich sehe, was in meinem Land geschieht, die Gräueltaten, die dort begangen werden, und ich hoffe, dass meine Erfahrungen hier mir im Einsatz helfen werden.“

Deutsche Offiziere sagen, die größte Herausforderung sei der Zeitplan. In nur vier Wochen müssen die Rekruten, die noch keine Erfahrung mit Waffen oder Taktik haben, auf einen Einsatz in einem Kriegsgebiet vorbereitet werden. Die Mission ist extrem intensiv, aber die Auszubildenden sind entschlossen, erfolgreich zu sein.