Berlusconi hat zwei Kinder von seiner ersten Frau und drei von seiner zweiten Frau. Sie alle werden das Imperium erben, das der Medienmagnat aufgebaut hat. Aber zu welchen Teilen?

Fünf Kinder, die im Schatten ihres mächtigen, reichen, skrupellosen Vaters aufwachsen - eines Mannes, zu dem die Nation aufschaut, der ein Medienimperium aufgebaut hat, das das ganze Land in seinen Bann geschlagen hat und der seine Politik und sein Schicksal geprägt hat.

Fünf Kinder, die mit einem gewissen Stolz auf den Namen, den sie tragen, aufgewachsen sind, die aber ihr ganzes Leben lang von einer Frage verfolgt wurden: Wer wird ihres Vaters würdig sein, wer wird sein Nachfolger werden?

Was sich in etwa wie die Handlung der beliebten Fernsehserie "Succession" anhört, ist in Wirklichkeit die reale Geschichte der fünf Kinder von Silvio Berlusconi, die sich nun mit dem schwierigen Erbe ihres Vaters auseinandersetzen müssen.

Ähnlich wie Logan Roy, der launische Tycoon aus der HBO-Show, stammte Berlusconi aus einer bescheidenen Familie - sein Vater ein kleiner Angestellter, seine Mutter Hausfrau - um einer der reichsten und erfolgreichsten Geschäftsleute seines Landes zu werden.

Seine Karriere begann in den 1970er Jahren im Baugewerbe und setzte sich in der Welt des Fernsehens fort, die er mit der Gründung des ersten nationalen Privatsenders, Canale 5, völlig revolutionierte. Dieser wurde später in Mediaset integriert, ein Netzwerk, das 3 der 7 nationalen Kanäle umfasst - und ein mächtiges Instrument für einen ehrgeizigen Mann, der es liebte, geliebt zu werden.

Vom Erfolg seiner geschäftlichen Investitionen beflügelt, trat Berlusconi in die Politik ein, die er in den folgenden 30 Jahren beherrschte. Zwischen 1994 und 2011 war er inmitten von Skandalen, Korruptionsvorwürfen und Kontroversen drei Amtszeiten lang Ministerpräsident Italiens. Er gründete seine eigene Partei, Forza Italia, die derzeit in der Rechtskoalition des Landes regiert.

Als sich Berlusconis Gesundheitszustand am Montag zu verschlechtern begann, eilten Marina (56) und Pier Silvio (54) aus der ersten Ehe des Medienmoguls mit Carla Elvira Lucia Dall'Oglio sowie Barbara (38), Eleonora (37) und Luigi (34) aus seiner zweiten Ehe mit Veronica Lario an seine Seite.

Sie waren dabei, als der überlebensgroße Politiker und Geschäftsmann, der die öffentliche Meinung Italiens in den letzten drei Jahrzehnten spaltete, noch am selben Tag im Alter von 86 Jahren an Leukämie starb.

Berlusconis Medienimperium und seine Partei werden nun an sie, seine fünf ehelichen Kinder, weitergegeben. Sie alle sind an Fininvest beteiligt, dem milliardenschweren Medienunternehmen, das der ehemalige Ministerpräsident aus dem Nichts geschaffen hat und das derzeit der größte Anteilseigner von Media for Europe (MFE) ist.

Die Gruppe ist Eigentümerin des Fernsehsenders Mediaset und von Mondadori, einem der größten italienischen Verlagshäuser.

Wer wird Berlusconis Medienimperium übernehmen?

Berlusconis Kinder halten nach Angaben italienischer Nachrichtenmedien jeweils 7,65 Prozent der Anteile an Fininvest. Der Medienmogul kontrollierte rund 61 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, die nun unter seinen Kindern aufgeteilt werden müssen.

Doch während Zynismus, Ehrgeiz und Gier erlernt werden können, können die gleiche Veranlagung, der gleiche Hunger nach Erfolg und die Fähigkeit, ihn zu erreichen, die Berlusconi auszeichneten, nicht vererbt werden. Es ist dieselbe Lektion, die Logan Roys Kindern in "Succession" immer wieder beigebracht wird.

Marina Berlusconi, während der Tagung des italienischen Unternehmerverbands Confindustria am 21. Mai 2009. ALESSANDRA TARANTINO/AP

Keines von Berlusconis Kindern, die meist das Rampenlicht der Medien scheuen, hat die gleiche Energie, die ihr Vater der italienischen Öffentlichkeit zu vermitteln vermochte. Aber zumindest eine von ihnen scheint den gleichen Geschäftsinstinkt zu haben: das älteste Kind, Marina Berlusconi.

Die 56-Jährige gilt weithin als Berlusconis natürliche Nachfolgerin, und mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten gegenüber Reuters, dass sie tatsächlich das Medienimperium ihres Vaters erben wird, obwohl Berlusconi sie nie offiziell zu seiner Nachfolgerin ernannt hat.

Zusammen mit ihrem Bruder Pier Silvio, dem die Leitung von Mediaset übertragen wurde, war Marina direkt an der Führung der Unternehmen ihres Vaters beteiligt, seit dieser Anfang der 1990er Jahre in die Politik einstieg. Sie war neun Jahre lang stellvertretende Vorsitzende von Fininvest und sitzt seit 2005 im Vorstand des Unternehmens.

Berlusconis ältester Sohn, Pier Silvio, ist Vizepräsident des italienischen Massenmedienunternehmens Mediaset Group. MIGUEL MEDINA/AFP

Die drei Kinder, die Berlusconi mit seiner zweiten Frau hatte, wurden dagegen immer vom Unternehmen der Familie ferngehalten. Barbara und Eleonora haben weder bei Fininvest noch bei Mediaset jemals eine hochrangige Führungsposition innegehabt, obwohl Barbara einst eine leitende Rolle bei der Führung des damaligen Berlusconi-Fußballclubs AC Mailand übernahm, bis dieser 2017 verkauft wurde.

Silvio Berlusconis Kinder Luigi und Eleonora verlassen Berlusconis Wohnsitz, Palazzo Grazioli, am 2. August 2013 in Rom. TIZIANA FABI/AFP

Luigi, der jüngste Sohn, ist Vorstandsmitglied bei Fininvest und vertritt zusammen mit Barbara die Interessen seiner Familie in dem Unternehmen. Eleonora ist wahrscheinlich am wenigsten am Erbe ihres Vaters interessiert, da sie sich entschieden hat, ihren Nachnamen aufzugeben und den Nachnamen "Bartolini" anzunehmen, den echten Namen ihrer Mutter Veronica Lario, geboren als Miriam Bartolini.

Das ehemalige Vorstandsmitglied des AC Mailand, Barbara Berlusconi. OLIVIER MORIN/AFP

Nach italienischem Recht stehen Berlusconis Kinder zwei Drittel seines Vermögens zu gleichen Teilen zu - im Fall von Fininvest jeweils 8,13 % der Anteile an dem Unternehmen. Über das verbleibende Drittel kann der Verstorbene nach Belieben verfügen. Das bedeutet, dass Berlusconi in seinem Testament beschlossen haben könnte, die verbleibenden 33 % der Anteile an Fininvest an Marina und Pier Silvio zu verteilen, um ihnen mehr Macht im Unternehmen zu geben.

Bis Dienstag wurde das Testament Berlusconis noch nicht eröffnet oder der Öffentlichkeit bekannt gegeben.

Wie sieht die Zukunft von Berlusconis Partei, Forza Italia, aus?

Ein noch größeres Fragezeichen umgibt das Schicksal von Berlusconis Partei Forza Italia. Viele, auch innerhalb der Partei, befürchten, dass Forza Italia ohne Berlusconi nicht lebensfähig ist und ihre Mitglieder zu anderen rechten Parteien wie der Liga der Brüder Italiens von Giorgia Meloni abwandern.

Giovanni Miccichè, ein ehemaliger Verbündeter Berlusconis, der Forza Italia 2010 verließ, um seine eigene Partei zu gründen, sagte denn auch am Montag, Forza Italia sei mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten gestorben.

Letztendlich liegt die Entscheidung jedoch bei Berlusconis Kindern, die die Verantwortung dafür übernehmen, Forza Italia ohne den Mann am Leben zu erhalten, der seit ihrer Gründung ihr unangefochtener Vorsitzender war und die Partei in den letzten zehn Jahren finanziert hat.

"Das Symbol von Berlusconis Partei, Forza Italia, gehört jetzt seinen Erben - seinen Kindern", twitterte Daniele Albertazzi, Politikprofessor an der Universität von Surrey in Großbritannien.

"Sie sind auch diejenigen, die über die Mittel verfügen, um die Partei weiter zu finanzieren - wie [Berlusconi] es über die Jahre hinweg getan hat. Da es sich um eine persönliche Partei handelt, ist sie nun Teil von [Berlusconis] Vermächtnis: genau wie seine Unternehmen."

Allerdings, so Albertazzi, "befand sich die Partei bereits vor Berlusconis Tod im Niedergang".

"Die Anwesenheit Berlusconis bedeutete, dass sie noch ein wenig länger Stimmen von Leuten anziehen konnte, die sich daran gewöhnt hatten, sie während ihrer goldenen Jahre zu unterstützen", twitterte er.

"Selbst wenn [Berlusconis] Kinder beschließen würden, den Parteibetrieb fortzusetzen, wer könnte jetzt noch Wählerstimmen anziehen", fügte er hinzu. "Nicht nur, dass er nie einen Nachfolger gewählt hat: Es gibt heute auch buchstäblich NIEMANDEN in der Regierung - geschweige denn seine Kinder - der die Vision, das Charisma und das Wissen hat, um diese riesige Aufgabe zu übernehmen und zu versuchen, das Schiff zu steuern."

Albertazzi glaubt jedoch, dass Meloni, die derzeitige Premierministerin, versuchen wird, die Partei aus eigenem Interesse über Wasser zu halten. "Es würde mich nicht überraschen, wenn Meloni einspringt, um das Schiff zu stabilisieren und zu helfen, während die Vertreter von Forza Italia wie kopflose Hühner umherlaufen und um ihre Zukunft fürchten", schrieb er.

"In der unmittelbaren Zukunft kann sie es nicht gebrauchen, dass die Partei die Regierung destabilisiert, indem sie in einen Bürgerkrieg abrutscht, weil ihre Vertreter erkennen, dass sie nicht mehr ins Parlament zurückkehren werden...", fügte er hinzu.