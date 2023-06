Laut ISW: Ukrainische Gegenoffensive stößt in drei Richtungen vor

Die US-Denkfabrik kommt außerdem zu dem Schluss, dass die Ukraine noch nicht die Mehrheit ihrer verfügbaren Kräfte für Gegenoffensivoperationen eingesetzt und noch nicht ihre Hauptanstrengungen gestartet hat.

Die ukrainischen Streitkräfte haben laut ISW am 19. Juni in mindestens drei Abschniten der Frontlinie Gegenoffensiven durchgeführt und Fortschritte erzielt.

Russische Militärblogger berichten, dass die ukrainischen Truppen am 19. Juni ihre Angriffe nordwestlich, nordöstlich und südwestlich von Bachmut fortsetzten und behaupten, dass die ukrainischen Streitkräfte nordöstlich von Bachmut vorrückten und zusätzliche Angriffe in der Nähe von Berchiwka (6 km nördlich von Bachmut), Yahidne (unmittelbar nördlich von Bachmut) und Klischtschijiwka (7 km südwestlich von Bachmut) durchführten.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar gab außerdem bekannt, dass die ukrainischen Truppen in der vergangenen Woche in Richtung Tawrijsk - das ist in Richtung Saporischschja -bis zu sieben Kilometer vorgerückt sind und 113 Quadratkilometer Territorium befreit haben, darunter acht Siedlungen in den Regionen West-Donezk und West-Saporischschja.

Russische Militärblogger behaupten, dass ukrainische Truppen südlich von Welyka Nowosilka im westlichen Donezk-Gebiet angegriffen haben.

Geolokalisiertes Bildmaterial, das am 19. Juni veröffentlicht wurde, bestätigt, dass ukrainische Truppen Pjatychatky, etwa 25 km südwestlich von Orichiw in der westlichen Region Saporischschja, befreit haben.

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums hat Russland wahrscheinlich große Teile des Dnipro-Truppenverbands vom linken Ufer der Region Cherson in Richtung Saporischschja und Bachmut verlegt, um auf die ukrainischen Gegenoffensiven der letzten zehn Tage zu reagieren.

Das ISW sagte zuvor: Die ukrainischen Streitkräfte könnten ihre Gegenoffensiven vorübergehend unterbrechen, um ihre Taktik für künftige Operationen neu zu bewerten.

