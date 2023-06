Hagelsturm, Starkregen, Gewitter - So schlimm sind die Unwetter

Die seit Tagen angekündigten Unwetter haben an diesem Donnerstag Koblenz und Kassel erreicht. Warnungen gelten für fast ganz NRW.

An diesem Donnerstag haben die seit Tagen vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Unwetter Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen erreicht.

In Nordhessen fielen riesige Hagelkörner, es wurden zahlreiche Dächer abgedeckt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren wegen der vielen Einsätze überlastet.

In Kassel verwandelten sich Straßen in Flüsse.

Es war von einer Gewitter-"Superzelle" die Rede.

Auch in der Schweiz toben derzeit heftige Unwetter. Der Kanton Wallis hatte schon am Vormittag zahlreiche Schulaktivitäten wegen der Wetter-Warnungen abgesagt. Die Gewitterfront bewegte sich von der Westschweiz ins Mittelland. Dabe war es in Chur an diesem Donnerstag nach 35,4 Grad heiß.

In den sozialen Netzwerken teilen Nutzer und Nutzerinnen Videos von Starkregen und Hagelstürmen.

Ein Post von Userin @Amselgesang zeigt den Starkregen in Koblenz.

Auch in anderen Teilen Europas wie in Frankreich toben seit Tagen Unwetter.

In Italien sollte die Hitzewelle noch in den kommenden Tagen anhalten.