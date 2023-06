Wrackteile an der Unglücksstelle über der Titanic im Atlantik entdeckt

Von Euronews

Die US-Küstenwache hat bekannt gegeben, dass an der Unglücksstelle über dem Wrack der Titanic im Atlantischen Ozean Wrackteile gesichtet wurden.

An der Unglücksstelle über dem Wrack der TITANIC, an der seit Sonntag fünf Männer im U-Boot Titan vermisst werden, hat die US-Küstenwache Wrackteile entdeckt. Ein Suchroboter, der mit Kameras und Greifarmen ausgestattet ist, hat Trümmer gesichtet.

Der Sauerstoff an Bord des Tauchboots "Titan" hätte bis zu diesem Donnerstagmittag ausreichen sollen. Doch als die Wrackteile gefunden wurden, war diese Zeit schon seit mehreren Stunden verstrichen.

Wer war an Bord des U-Bootes?

An Bord des U-Boots waren ein französischer Forscher, Mr "Titanic" Paul-Henri Nargeolet (77), der britische Unternehmer Hamish Harding (58), der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48), er hatte seinen 19-jährigen Sohn Suleman dabei, das U-Boot wurde vom Chef der Betreiberfirma Oceangate, Stockton Rush (61) gesteuert.

Crew schon seit Sonntag tot?

In einem Interview mit dem Tagblatt hatte der Schweizer Pilot und Abenteurer schon zuvor erklärt, dass er davon ausgehe, dass die Menschen in dem U-Boot schon seit Sonntag nicht mehr am Leben seien. "Vermutlich ist die Crew bereits seit Sonntag tot. Also seit das Begleitschiff eine Stunde und 45 Minuten nach dem Start den Kontakt zu Titan verloren hat.", sagte Piccard.

Die Abenteurer waren am Sonntag aufgebrochen, um das Wrack der 1912 untergegangenen Kreuzfahrtschiffes Titanic aus der Nähe anszuschauen.