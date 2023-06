Zur Titanic abgetaucht: Wo ist das U-Boot mit Milliardär Harding und vier weiteren Menschen an Bord?

Von euronews

Schiffe und Flugzeuge der Küstenwachen der USA und Kanadas beteiligen sich an der Suche nach dem U-Boot, das vor der Ostküste Nordamerikas verschollen ist. An Bord befinden sich der Kapitän und vier Personen, die gegen einen Preis von 250 000 Dollar pro Kopf, aufgebrochen waren, um das Wrack der Titanic aus der Nähe zu betrachten. Die Überreste des im April 1912 gesunkenen Schiffes liegen in rund 4000 Metern Tiefe.

John W. Mauger von der US-Küstenwache sagt: „Was die Stunden betrifft, haben wir erfahren, dass der Betreiber 96 Stunden Rettungs- oder Notfallkapazität hat. Wir gehen also davon aus, dass zwischen 70 bis zu den gesamten 96 Stunden zur Verfügung stehen."

Britischer Milliardär an Bord?

Die Küstenwache hat auch in der betreffenden Gegend verkehrende Frachtschiffe um Mithilfe angesucht. Unklar ist, ob sich das U-Boot nach wie vor unter Wasser befindet oder aufgetaucht ist, aber keine Funksprüche mehr absetzen kann. An Bord des verschollenen U-Bootes soll sich auch der britische Milliardär und Abenteurer Hamish Harding befinden. Das gaben Angehörige des 58-Jährigen bekannt.