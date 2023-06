Kiew: Drei Tote durch Beschuss eines Hochhauses mit 24 Stockwerken

Andrew Kravchenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die Behörden in Kiew sprachen von einem der folgenschwersten Luftangriffe in jüngerer Vergangenheit: Durch den Beschuss eines bewohnten Hochhauses sind in einem zentralen Bezirk der Hauptstadt mindestens drei Menschen getötet worden.

Bei einem Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt mindestens drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Putin kündigt Bestrafung der Wagner-Truppen an Eine Rakete oder eine Drohne traf ein Wohnhaus mit 24 Stockwerken im zentralen Solomjanskyj-Viertel. Feuer und Rauch breiteteten sich über drei Stockwerke aus. Durch die Druckwelle entstand auch im näheren Umkreis des Gebäudes großer Sachschaden. In dem Hochhaus wohnte auch die 30-jährige Anastasia: "Ich hörte eine Explosion, danach roch ich Feuer, es roch nach Feuerwerkskörpern. Ich zog mich an, versuchte, zum Eingang zu gehen, aber es war unmöglich, alles war voller Rauch, also schloss ich die Tür und ging auf den Balkon, denn das war der einzige Ort, an dem man atmen konnte. Ich sah, wie die Luftabwehr weiterhin Raketen oder Drohnen abfeuerte." Laut der Militärverwaltung in Kiew konnten rund 20 weitere Luftangriffe auf die Hauptstadt abgewehrt werden. Russische Attacken aus der Luft gab es auch in der zentralukrainischen Stadt Dnipro und der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten.