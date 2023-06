Wagner-Truppen melden Einmarsch in Rostow am Don

Von euronews

Seit Wochen gärt es in der russischen Militärführung. Jetzt meldet der Chef der russischen Wagner-Söldner, dass seine Truppen von der Ukraine aus auf russisches Gebiet vorrücken.

Wagner-Söldner sollen auf erste Teile der Stadt Rostow am Don eingenommen haben. Jeder der sich ihnen in den Weg stelle, werde vernichtet, so der Chef privaten russischen Söldnerarmeee Jewgeni Prigoschin. Erste militärische Einrichtungen habe man übernommen. Beweise für diese Aussage legte er bisher nicht vor.

Die Stadt Rostow am Don hat eine besondere strategische Bedeutung für den Krieg in der Ukraine. Hier haben die russischen Streitkräfte ihr Hauptquartier, von wo aus sie die Operationen im Nachbarland steuern. Sollte sich die Behauptung der Wagner-Truppen als wahr herausstellen, wäre das nicht nur eine Bloßstellung der russischen Führung, sondern würde vermutlich auch den militärischen Verlauf stören.

Auf seinem Telegram-Kanal spricht der Wagner-Chef davon, dass seine Truppen unter anderem auf den Flugplatz der Stadt vorgerückt seien. Die Kampfflugzeuge Richtung Ukraine würden aber weiterhin starten.

Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums gibt es bisher nicht. Gegen Prigoschin ermitteln die Behörden in Moskau wegen Aufrufs zu einem bewaffneten Aufstand. Der Inlandsgeheimdienst FSB hatte die Wagner-Söldner aufgerufen, Prigoschin festzusetzen. Der Kreml in Moskau teilte mit, dass Präsident Wladimir Putin fortlaufend über die Lage informiert werde. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden in der russischen Hauptstadt deutlich ausgeweitet. In der Nacht waren Militärfahrzeuge im Stadtzentrum unterwegs gewesen.

Monatelanger Machtkampf

Zwischen Prigoschin und der Moskauer Militärführung herrscht seit Monaten ein sich stetig zuspitzender Konkurrenzkampf. Prigoschins Wagner-Truppe war maßgeblich an der blutigen Eroberung der Stadt Bachmut im Gebiet Donezk beteiligt. Schon dabei klagte er über Sabotage vonseiten der regulären Truppen. Seine Einheiten würden nicht ausreichend mit Munition versorgt, so der Vorwurf.

Zuletzt hatte der Generalstab in Moskau durchgesetzt, dass die vielen Privatarmeen, die aufseiten Moskaus im Angriffskrieg gegen die Ukraine kämpfen, sich per Vertrag dem Verteidigungsministerium unterstellen. Prigoschin hatte sich dagegen stark gewehrt und der Spitze des Ministeriums vorgeworfen, ein falsches Lagebild von der Front zu geben - und damit auch Präsident Wladimir Putin zu täuschen.