Mekka: Größte Hadsch seit Corona hat begonnen - 2 Millionen werden erwartet

Muslimische Pilger beten um die Kaaba, das würfelförmige Gebäude der Großen Moschee, während der jährlichen Hadsch-Pilgerfahrt in Mekka, Saudi-Arabien, 25. Juni 2023. - Copyright Amr Nabil/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Muslimische Pilger strömen in die heilige Stadt Mekka in Saudi-Arabien, um an der größten Hadsch teilzunehmen, seit die Coronavirus-Pandemie die Pilgerreise stark eingeschränkt hatte. 2 Millionen werden erwartet

Eine der größten religiösen Versammlungen der Welt findet dieses Jahr zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie vor drei Jahren wieder in vollem Umfang statt. Hunderttausende muslimische Pilger begannen am Montag offiziell die jährliche Hadsch-Pilgerfahrt. Sie verließen Mekka, nachdem sie die heiligste Stätte des Islam, die Kaaba, umrundet hatten, und trafen in einem riesigen Zeltlager in der nahe gelegenen Wüste ein, um einen Tag und eine Nacht lang zu beten. Die Pilgerfahrt ist eine der fünf Grundpflichten des Islam, alle Muslime müssen mindestens einmal in ihrem Leben die fünftägige Hadsch machen, sofern sie körperlich und finanziell dazu in der Lage sind. Für die Pilger ist es eine zutiefst bewegende spirituelle Erfahrung, die sie von ihren Sünden erlöst, sie näher zu Gott bringt und die mehr als 1,8 Milliarden Muslime auf der Welt vereint. Manche verbringen Jahre damit, das nötige Geld zu sparen und auf eine Erlaubnis zu warten, um die Reise antreten zu können. Nach Angaben des Hadsch-Ministeriums reisten allein aus dem Ausland rund 1,6 Millionen Pilger an. Erwartet werden wie in Zeiten vor der Pandemie insgesamt mehr als zwei Millionen Teilnehmer. Hadsch-Minister Taufik al-Rabiah sagte vor einigen Tagen in Riad, das Königreich habe "alle Herausforderungen der Pandemie überstanden". Die Wallfahrt, die auch durch Reisebüros und Touranbieter organisiert wird, kann schnell mehrere Tausend Dollar kosten. Es gibt auch Angebote für Menschen mit weniger Geld, Bedürftige können Hilfe von Wohltätigkeitsverbänden bekommen. In Saudi-Arabien liegen in Mekka und Medina die heiligsten Stätten des Islams. Der Hadsch bedeutet für den Golfstaat eine wichtige Einnahmequelle. Tausende sind im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf der Pilgerfahrt zu sorgen, darunter Ordnungs- und Sicherheitskräfte sowie Notärzte.