Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen Gruppen verhängt, die mit der paramilitärischen Gruppe Wagner und ihrem Gründer Jewgeni Prigoschin in der Zentralafrikanischen Republik, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und Mali verbunden sind.

Eine Reihe von Unternehmen wurde von den USA mit Sanktionen belegt, weil sie Wagner durch den illegalen Handel mit Diamanten und Gold eine ständige Einnahmequelle verschafften.

Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem Wagner am vergangenen Wochenende angeblich versucht hatte, die russische Regierung zu stürzen, nachdem er die Städte Rostow am Don und Woronesch eingenommen hatte.

"Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat vier Unternehmen und eine Person sanktioniert, die mit der gewalttätigen russischen Militärgruppe PMC Wagner (Wagner Group) und ihrem Gründer und Eigentümer Jewgeni Prigoschin in Verbindung stehen", so das US-Finanzministerium in einer Erklärung.

Die Gruppe wurde von Veteranen der Tschetschenienkriege gegründet, den ersten bewaffneten Konflikten, die nach dem Fall des Kommunismus auf russischem Territorium stattfanden, und heuerte zunächst Söldner und hochqualifizierte Kopfjäger an.

Die Gruppe ist vor allem für ihre Präsenz in der Ostukraine bekannt, ist aber weltweit aktiv und in andere Konflikte verwickelt, vor allem in Afrika und Syrien.

"Die Wagner-Gruppe nutzt die Unsicherheit auf der ganzen Welt aus, begeht Gräueltaten und kriminelle Handlungen, die die Sicherheit, die gute Regierungsführung, den Wohlstand und die Menschenrechte von Nationen bedrohen, und beutet deren natürliche Ressourcen aus", heißt es in der Erklärung weiter.

Indem sie sich in diese Konflikte einmischen, wenn rohstoffreiche Länder eine erhebliche Instabilität erleben, können sie sich Einnahmequellen verschaffen und am Handel und Transport von Gütern teilnehmen.

Es wird davon ausgegangen, dass die sanktionierten Unternehmen unter anderem durch den illegalen Handel mit Diamanten und Gold maßgeblich an der Schaffung von Finanzierungsstrukturen für Wagner beteiligt sind.

"Die sanktionierten Unternehmen in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR), den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Russland haben sich an illegalen Goldgeschäften beteiligt, um die Wagner-Gruppe zu finanzieren und ihre Streitkräfte zu unterstützen und zu erweitern, auch in der Ukraine und in Afrika, während die sanktionierte Person eine zentrale Rolle bei den Aktivitäten der Wagner-Gruppe in Mali spielte", heißt es in der Erklärung.

Zu den sanktionierten Gruppen gehören ein Bergbau- und ein Goldhandelsunternehmen in der Zentralafrikanischen Republik, das offen mit Wagner zusammengearbeitet und sogar Rebellengruppen finanziert hat, die gegen die lokale Regierung arbeiten.

In Dubai wurde ein Unternehmen sanktioniert, weil es Gold aus der Zentralafrikanischen Republik importiert und Wagner mit Bargeld bezahlt hat, das direkt nach Russland geschickt wurde. Auch ein russisches Unternehmen wurde aus diesem Grund sanktioniert.

"Die Vereinigten Staaten werden auch weiterhin die Einnahmequellen der Wagner-Gruppe ins Visier nehmen, um ihre Expansion und Gewalt in Afrika, der Ukraine und anderswo einzudämmen", sagte Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Financial Intelligence.

Anhänger von Kapitän Ibrahim Traore schwenken bei einer Parade in den Straßen von Ouagadougou, Burkina Faso, am 2. Oktober 2022 eine russische Flagge. Sophie Garcia/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Die Wagner-Gruppe durfte nach Weißrussland ausreisen, nachdem der Staatschef des Landes, Alexander Lukaschenko, am Samstag angeblich zwischen Prigoschin und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin interveniert und Prigoschins Ausreise ausgehandelt hatte.

Wagner war maßgeblich an Russlands militärischer Invasion in der Ukraine beteiligt und stand auch bei anderen Maßnahmen der russischen Regierung in der Vergangenheit im Mittelpunkt.

Die russische Internet Research Agency (IRA), die durch ihre Rolle bei den Präsidentschaftswahlen 2016, die zum Sieg von Donald Trump führten, berüchtigt wurde und weithin als Hauptquelle russischer Desinformations- und Einflusskampagnen gilt, wurde von Prigoschin selbst finanziert.

Einmischung in Mali

Die Wagner-Gruppe spielt weiterhin eine überragende Rolle im anhaltenden Krieg in Mali, einem westafrikanischen Land, das seit dem Militärputsch im Jahr 2012, als die nördlichen Regionen des Landes versuchten, ihre Unabhängigkeit zu erklären, von großer Instabilität geprägt ist.

Andrey Ivanov, ein leitender Angestellter von Wagner, wurde in der Ankündigung der Sanktionen namentlich genannt und beschuldigt, Waffen, Rohstoffe und andere Dinge für die malische Regierung zu schmuggeln.

Prigoschin gründete eine separate Abteilung von Wagner, die sich ausschließlich auf die Einmischung in Afrika konzentriert.

Der Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin serviert dem russischen Premierminister Wladimir Putin während eines Abendessens in Prigoschins Restaurant außerhalb von Moskau das Essen, Misha Japaridze/Copyright 2011 The AP. All rights reserved

Die Gruppe, die aus einem Team von angeblichen Afrika-Experten besteht, stellt Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit ein, um auf dem Kontinent Einfluss zu Wagners Gunsten auszuüben.

Die russische Zeitung Kommersant beschreibt die Aktivitäten von Africa Politology als "Sozialforschung auf dem Kontinent, einschließlich Madagaskar, Südafrika, Kenia und vielen anderen afrikanischen Ländern", angeblich mit dem Ziel, Wahlen zu beeinflussen.

Die Organisation ist besonders im Vorfeld von Wahlen in afrikanischen Ländern aktiv. Während viele Wagner als eine einzige Einheit bezeichnen, handelt es sich in Wirklichkeit um ein weit verzweigtes Netz von Unternehmen, die mit Prigoschins Concord-Gruppe verbunden sind oder mit ihr zusammenarbeiten.

Eine der Aktivitäten der Concord Group ist Concord Catering, das den Kreml mit Lebensmitteln versorgt und Prigoschin anfangs den Beinamen "Putins Koch" eingebracht hat.