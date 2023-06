Oben ohne im Freibad soll erlaubt sein - Katalonien pocht auf Gleichbehandlung

Von euronews

Einige Gemeinden in Katalonien hatten Frauen den Aufenthalt in öffentlichen Schwimmbädern ohne Oberteil verboten. Die Regionalregierung sieht geltendes Recht verletzt.

Katalonien hat seine Kommunen angewiesen, Frauen das Baden in öffentlichen Schwimmbädern ohne Oberteil wieder zu erlauben. Viele der Gemeinden hatten dies zuvor verboten, was laut Regionalregierung gegen das geltende Gleichbehandlungsgesetz verstößt.

"Natürlich würde ich auch oben ohnen baden, aber man hat mir oft gesagt, ich solle etwas anziehen, also in öffentlichen Schwimmbädern", so eine Frau in einem Schwimmbad in Barcelona. Und eine Schwangere meint: "Ja, manche Leute sehen darin etwas Obszönes, aber man muss ja zum Beispiel das Kind stillen können."

"Letzlich sollte sich jede Person so zeigen dürfen wie sie will und das ist gut so. So wie am Strand ist das auch in Schwimmbädern normal", sagt ein männlicher Badegast.

Auch in anderen Ländern wird die Frage der Badebekleidung zuweilen hitzig diskutiert. In Frankreich etwa haben Dutzende Urlaubsorte Burkinis verboten. Im vergangenen Jahr hatte das höchste Gericht des Landes deren Verbot in öffentlichen Schwimmbädern für rechtens erklärt.