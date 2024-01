Khloe Kardashian mag jetzt gefeiert werden, aber es ist noch ein weiter Weg. Was also ist "Free The Nipple" und warum gibt es im Jahr 2024 immer noch sexistische Doppelmoral, wenn es um Brustwarzen geht?

WERBUNG

Nach Florence Pugh, Dua Lipa und ihren eigenen Kardashian-Schwestern ist Khloe Kardashian die jüngste Prominente, die sich für die wachsende Bewegung einsetzt, die für das Recht der Frau kämpft, ihre Brüste zeigen zu dürfen.

Die 39-jährige Kardashian wurde von Greg Swales bei einem Fotoshooting für die Zeitschrift Tmrw fotografiert und trug dabei eine durchsichtige schwarze Spitzenweste, die ihre nackte Brust zeigte.

In dem Interview sagte sie: "Je älter man wird, desto sicherer und wohler fühlt man sich in seiner Haut und mit den Menschen. Es ist mir egal, wer mit dem, was ich tue, einverstanden ist, man fühlt sich einfach gut."

Das Foto wurde auf Instagram gepostet und die User auf der Plattform waren ganz verrückt danach.

Aber woher kommt die "Free The Nipple"-Bewegung, und warum ist es immer noch eine große Sache, wenn eine weibliche Berühmtheit ihre Brust entblößt?

Was ist Free The Nipple?

Die Free-The-Nipple-Bewegung weist auf die Ungerechtigkeit hin, dass Männer sich oben ohne in der Öffentlichkeit zeigen dürfen, während es für Frauen als unanständig gilt, dasselbe zu tun.

Die Kampagne wurde 2012 ins Leben gerufen, als die Filmemacherin Lina Esco sich dabei filmte, wie sie oben ohne durch die Straßen von New York lief. Während der Dreharbeiten zu dem Dokumentarfilm postete sie Teaser-Clips mit dem Hashtag #FreeTheNipple. Im Jahr 2013 entfernte Facebook diese Clips von seiner Website, weil sie gegen seine Richtlinien verstießen. Daraufhin posteten mehrere Prominente (u. a. Rihanna und Chelsea Handler) Fotos in den sozialen Medien, um ihre Unterstützung für Escos Initiative zu zeigen.

Free The Nipple ist in der Topfreedom-Bewegung verankert, einer kulturellen und politischen Kampagne, die sich für Gesetzesänderungen einsetzt, die es Frauen erlauben, sich oben ohne in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das reicht vom Recht der Mütter, in der Öffentlichkeit zu stillen, bis hin zur Abschaffung von Sanktionen bis zur Verhaftung, wenn eine Frau ihre Brüste in der Öffentlichkeit zeigt.

Obwohl die Free The Nipple-Bewegung in den letzten zehn Jahren in den sozialen Medien an Bedeutung gewonnen hat, prangern prominente Persönlichkeiten die der westlichen Kultur innewohnende Sexualisierung der weiblichen Brüste schon viel länger an.

Hollywood-Stars wie Marlene Dietrich und Rita Hayworth widersetzten sich den konservativen Werten der 40er und 50er Jahre, indem sie ihre Brüste in durchsichtigen Oberteilen und Kleidern in Filmen und auf der Bühne zeigten.

Marlene Dietrich Herbert Dorfman/Corbis Historical/Getty Images

Ihre Modewahl ebnete zunächst den Weg für Jane Fonda und Jane Birkin in den 60er Jahren, und in den 1990er Jahren wurde das Tragen von "nackten Kleidern" auf roten Teppichen populär.

Zu den denkwürdigsten Outfits gehören die von Kate Moss, Rose McGowan, Shalom Harlow und Gwyneth Paltrow - sie alle trugen durchscheinende Stoffe als Statement und prägten die Modeszene der 90er Jahre.

Kate Moss - 1993 Dave Benett/Hulton Archive/Getty Images

Rose McGowan - 1998 Kevin.Mazur/WireImage/Getty Images

Doch trotz zahlloser feministischer Proteste und barbusiger Prominenter auf roten Teppichen scheint eine nicht-männliche Brustwarze auch heute irgendwie immer noch eine Schlagzeile wert.

Im Jahr 2022 stand die Schauspielerin Florence Pugh im Mittelpunkt einer beschämenden Gegenreaktion, als sie auf dem roten Teppich der Pariser Modewoche ein pinkfarbenes Valentino-Kleid trug.

Während die meisten ihr online Komplimente machten, kritisierten viele Männer die Schauspielerin und ihren Körper, was Pugh dazu veranlasste, zurückzuschlagen.

"Es war interessant zu beobachten, wie leicht es für Männer ist, den Körper einer Frau zu zerstören, öffentlich und stolz darauf, für jeden sichtbar", schrieb sie damals.

"Es ist nicht das erste Mal und wird sicher auch nicht das letzte Mal sein, dass eine Frau von einer Menge Fremder hört, was mit ihrem Körper nicht stimmt, aber es ist beunruhigend, wie vulgär einige von euch Männern sein können."

"Zum Glück habe ich mich mit den Feinheiten meines Körpers arrangiert, die mich ausmachen. Ich bin glücklich mit all den 'Mängeln', deren Anblick ich mit 14 Jahren nicht ertragen konnte."

WERBUNG

"Was noch mehr beunruhigt ist.... Warum hast du so viel Angst vor Brüsten? Klein? Groß? Links? Rechts? Nur eine? Vielleicht keine? Was. Ist. So. Beängstigend."

Sie schloss: "Werdet erwachsen. Respektiert die Menschen. Respektiert Körper. Respektiert alle Frauen. Respektiert die Menschen. Das Leben wird sehr viel einfacher werden, das verspreche ich. Und das alles nur wegen zwei süßen kleinen Nippeln...."

Ein Fortschritt... mit einigen Vorbehalten

Pughs Botschaft scheint die Nippel-Tore geöffnet zu haben, denn im letzten Jahr haben viele Prominente die Bewegung bei Veranstaltungen auf dem roten Teppich gefeiert.

Von Doja Cat bei den 2023 VMAs über Charli XCX und Rina Sawayama bei den Brit Awards bis hin zu Maggie Rogers bei der Glamour-Veranstaltung Women of the Year - die Free The Nipple-Bewegung war überall präsent.

Doja Cat - 2023 VMAs Taylor Hill / Getty Images

Und wer könnte vergessen, wie Dua Lipa bei der Premiere des Barbie-Films in Los Angeles mit ihrem durchsichtigen silbernen Kettenkleid von Bottega Veneta die Show stahl?

WERBUNG

Dua Lipa - Barbie Premiere 2023 Chris Pizzello/Invision/AP

Die zunehmende Allgegenwart dieser freizügigen Modestile stellt die gängige Vorstellung, dass das Zeigen von Brustwarzen umstritten ist, jetzt permanent in Frage. Vielmehr hat man das Gefühl, dass es sich dabei weniger um einen Akt des Aktivismus oder ein Statement handelt, sondern um eine ganz natürliche Art, seine Haut zu zeigen.

Noch ermutigender ist die erneute Diskussion über die berüchtigte Halbzeitshow des Super Bowl im Jahr 2004, bei der eine Fehlfunktion der Garderobe dazu führte, dass Janet Jacksons Brust enthüllt wurde. Jacksons Karriere war praktisch zum Scheitern verurteilt, während Justin Timberlake, der mit ihr auftrat, ungeschoren davonkam.

Heute erhalten Jackson und andere Frauen, die in der Vergangenheit zu Unrecht verunglimpft wurden, ihre wohlverdiente Wiedergutmachung.

Doch auch wenn Khloe Kardashian und andere gefeiert werden, geht es nur langsam voran, und es wird immer noch mit zweierlei Maß gemessen.

Vieles davon hat mit sozialen Medienplattformen zu tun, die ihre eigenen Richtlinien und Grundsätze in Bezug auf Nacktheit und entblößte Brustwarzen haben. Im Laufe der Jahre haben viele Plattformen Beiträge gelöscht oder Konten gesperrt, weil ein Algorithmus weibliche Brustwarzen als Verstoß gegen die Gemeinschaftsrichtlinien ansieht.

WERBUNG

Anfang 2023 empfahl das Aufsichtsgremium von Meta, dem Eigentümer von Instagram, dass das Unternehmen seine Regeln in Bezug auf Brustwarzen überarbeiten solle, da seine Politik "auf einer binären Sichtweise des Geschlechts und einer Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Körpern basiert".

Das klingt wie ein weiser Rat, aber unter seinen aktuellen Community-Richtlinien erlaubt Instagram praktisch gar keine Nacktheit.

"Dazu gehören Fotos, Videos und einige digital erstellte Inhalte, die Geschlechtsverkehr, Genitalien und Nahaufnahmen von nackten Gesichtern zeigen", heißt es in den Richtlinien. "Dazu gehören auch einige Fotos von weiblichen Brustwarzen, aber Fotos im Zusammenhang mit dem Stillen, der Geburt und den Momenten nach der Geburt, gesundheitsbezogenen Situationen (z. B. nach einer Mastektomie, der Aufklärung über Brustkrebs oder einer Operation zur Bestätigung des Geschlechts) oder einem Akt des Protests sind erlaubt."

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und eine aktuelle Werbekampagne hat einmal mehr deutlich gemacht, dass die sozialen Medien nicht das einzige Hindernis sind.

So wurde kürzlich eine Calvin-Klein-Werbung, in der die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 vorgestellt wurde, im Vereinigten Königreich zensiert. Und die sexistische Doppelmoral war kaum zu übersehen.

WERBUNG

Die jüngste Werbekampagne von Calvin Klein Instagram

In der Kampagne war Jeremy Allen White von The Bear in Unterwäsche zu sehen, wie er seinen durchtrainierten Körper zur Schau stellte. Alle begannen, den Mann und seine nackte Brust in einer für Calvin Klein typischen Pose zu bewundern.

Als es jedoch um die Sängerin FKA Twigs ging, beschloss die britische Werbeaufsichtsbehörde, das Bild der Sängerin zu verbieten, da sie der Meinung war, dass die Künstlerin einem "stereotypen Sexualobjekt" ähnelt.

Die Behörde führte weiter aus, dass "die Bildkomposition den Fokus der Betrachter auf den Körper des Models und nicht auf die beworbene Kleidung lenkt".

Während sich bei Jeremy alle einzig und allein auf die Kleidung konzentrieren...

Sehen Sie sich eine nähere Version des Bildes selbst an:

WERBUNG

Es ist schwerlich obszön und die gefürchtete Brustwarze ist sogar bedeckt.

Calvin Klein hat die Werbung für FKA Twigs verteidigt und argumentiert, dass die Pose "natürlich und neutral" sei.

FKA Twigs schlug in den sozialen Medien zurück und schrieb auf Instagram: "Ich sehe nicht das 'stereotype sexuelle Objekt', als das sie mich abgestempelt haben. Ich sehe eine wunderschöne starke schwarze Frau, deren unglaublicher Körper mehr Schmerz überwunden hat, als ihr euch vorstellen könnt."

Sie fuhr fort: "Wenn ich mir andere Kampagnen dieser Art ansehe, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Um es klar zu sagen... ich bin stolz auf meine Körperlichkeit und halte mich bei der Kunst, die ich mit meinem Körper erschaffe, an die Maßstäbe von Frauen wie Josephine Baker, Eartha Kitt und Grace Jones, die die Barrieren dafür durchbrochen haben, wie es aussieht, ermächtigt zu sein und sich eine einzigartige, verkörperte Sinnlichkeit zunutze zu machen. Danke an ck und mert und marcus, die mir den Raum gegeben haben, mich genau so auszudrücken, wie ich es wollte - ich lasse mir mein Narrativ nicht ändern."

Während also Fortschritte durch sich entwickelnde Normen und Modeaussagen gemacht werden, ist die weibliche körperliche Autonomie noch lange nicht in trockenen Tüchern.

WERBUNG

Solange Nippel-verhüllende Looks für Männer "oben ohne" und für Frauen "Nacktheit" bleiben, werden sexistische Doppelstandards vorherrschen und Aufnahmen mit sichtbaren Brustwarzen wie die von Florence Pugh und Khloe Kardashian werden weiterhin für Schlagzeilen sorgen. Das ist vielleicht sogar notwendig.

"Wie können meine Brustwarzen euch so sehr verletzen?", fragte sich Pugh.

Wie kann das sein? Eine Frage, die man sich häufiger stellen sollte.