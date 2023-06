Von euronews

Eine der amerikanischen Sängerin nahestehende Quelle wurde mit den Worten zitiert, es gehe ihr "besser". Sie wurde wegen einer schweren bakteriellen Infektion behandelt . Ihre Tournee sollte am 15. Juli in Vancouver beginnen. Die Tickets waren ausverkauft.

Madonna soll sich nach einem Krankenhausaufenthalt zu Hause erholen. Ihre bevorstehende Tournee durch Nordamerika und Europa musste sie absagen

Am Mittwoch hatte ihr Manager Guy Oseary bekannt gegeben, dass sich die Sängerin am Samstag eine "ernste" Infektion zugezogen hatte und auf der Intensivstation des Krankenhauses lag, dass sich ihr Gesundheitszustand aber "verbessert" habe und sie sich auf eine "vollständige Genesung" zubewege. Madonna wohnt unter anderem im Norden Manhattans, der Hauptinsel New Yorks.

Die Verschiebung der "The Celebration Tour" wurde auch bekannt, die ursprünglich von Juli bis Dezember in Nordamerika und Europa, einschließlich Paris und London, stattfinden sollte. Madonnas erstes Konzert, mit dem sie ihre 40-jährige Karriere und ihren unvergleichlichen Einfluss feiern wollte, sollte am 15. Juli in Vancouver im Westen Kanadas stattfinden.

Die Tickets für die 35 Termine, die von Vancouver über alle großen nordamerikanischen Städte (Los Angeles, New York, Houston, Chicago, Toronto, Montreal usw.) nach Las Vegas führen sollten, waren seit Januar letzten Jahres praktisch ausverkauft.

Die Celebration Tour sollte dann im Oktober den Atlantik überqueren, um in London, Paris, Berlin, Barcelona und Amsterdam Konzerte zu geben und am 1. Dezember mit einer Show zu enden. In Paris sollte Madonna am 12. und 13. November die Accor Arena in Brand setzen.

Madonna Louise Ciccone, die im August 1958 in Michigan als Tochter italienischer und französisch-kanadischer Eltern geboren wurde, begann ihre Karriere als Tänzerin, Songschreiberin und Sängerin in den späten 1970er Jahren in New York mit 35 Dollar in der Tasche.

Sie hat sieben Grammy Awards gewonnen, darunter 14 Studioalben sowie Live-Alben, Filmsoundtracks, Kompilationen und mehr. Ihre Karriere als Filmproduzentin, Schauspielerin und Regisseurin hat sie in den letzten 40 Jahren zu einer der einflussreichsten und reichsten Künstlerinnen und Geschäftsfrauen der Welt gemacht.

