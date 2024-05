Finnischer Abgeordneter nach Schießerei aus Fraktion ausgeschlossen

Von Euronews mit AP

Ein finnischer Abgeordneter ist nach seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer Schießerei aus der Fraktion der Finnenpartei ausgeschlossen worden.

Gegen den finnischen Abgeordneten Timo Vornanen hat die Polizei wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung in einer Schießerei vor einer Karaoke-Bar in Helsinki Ermittlungen eingeleitet.

In einer Pressekonferenz, in der die Entscheidung bekannt gegeben wurde, sagte der Fraktionsvorsitzende Jani Mäkelä, dass die Entscheidung, Vornanen auszuschließen, einstimmig gefallen sei. "Vertrauen ist das A und O in der Politik, und entweder man hat es oder man hat es nicht. So sind wir zu dieser Entscheidung gekommen", sagte Mäkelä und fügte hinzu, dass Vornanens Verhalten "weder zu verteidigen noch als akzeptabel anzusehen" sei.

"Mangel an Vertrauen"

Die Parteivorsitzende Riikka Purra erklärte, die Partei werde zu einem späteren Zeitpunkt über Vornanens Mitgliedschaft in der Finnenpartei diskutieren. Purra sagte bei derselben Pressekonferenz: "Ich für meinen Teil kann sagen, dass, wenn ein Abgeordneter der Finnenpartei in Helsinki in einem Restaurant betrunken mit einer Waffe herumläuft und diese abfeuert, dann gibt es genug Mangel an Vertrauen."

Vornanen möchte weiterhin als Abgeordneter tätig sein

Unmittelbar nach der Pressekonferenz gab Vornanen eine eigene Erklärung ab, in der er sich bei der Finnenpartei, den Parlamentsmitgliedern und der gesamten parlamentarischen Institution entschuldigte. Er sagte allerdings, dass er weiterhin als Abgeordneter tätig sein wolle, berichtete YLE.

Er sagte: "Ich werde meine eigene Fraktion gründen und als Abgeordneter weitermachen. In Ermangelung einer gerichtlichen Entscheidung bin ich der Ansicht, dass es keine rechtliche Grundlage für meinen Rücktritt oder meine Entfernung aus dem Parlament gibt".