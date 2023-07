Wälder brennen häufiger, stärker und früher

Waldbrände entstehen immer häufiger und früher - gerade im Süden Europas sind sie zum Alptraum für die Brandbekämpfer geworden. Und sie werden immer schwerer zu löschen, es sind sogenannte Brände der sechsten Generation, die wegen der Trockenheit und dem Wind schwieriger zu löschen sind.

Waldbrände sind ein immer wiederkehrender Alptraum, inzwischen nicht mehr nur im Sommer. Ein immer ernsteres Problem stellen die sogenannten Brände der sechsten Generation dar, die aufgrund von Trockenheit und globaler Erwärmung virulenter und schwerer zu löschen sind.

In Spanien brannten allein in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mehr als 65.000 Hektar. Das entspricht 55 % der verbrannten Fläche in der Europäischen Union. Damit führt Spanien die Rangliste nach verbrannter Fläche an, mit Abstand gefolgt von Frankreich (21.273 ha), Rumänien (19.909 ha) und Portugal (7.061 ha).

Bei den Bränden auf der iberischen Halbinsel verbrennen vor allem Buschland und offene Wälder. Das Problem steht im Zusammenhang mit der Verödung des ländlichen Raums.

Prävention ist die große Herausforderung

"Aufgrund des Klimawandels, den wir erleben, und der Vernachlässigung des ländlichen Raums, die die Belastung der Wälder mit pflanzlichem Brennstoff erhöht, werden diese Brände virulenter und treten häufiger auf, da wir große Dürreperioden haben. Die große Herausforderung ist die Vorbeugung, mehr noch als das Aussterben. Wir müssen diese Diskontinuitäten auf dem Boden schaffen und die Nutzung der Waldmasse, die wir haben, fördern, um diese Brennstoffe zu reduzieren."

Raúl Arias von der Waldschutzeinheit der Region Murcia im Osten Spaniens

Kanada: Riesige Brände, die CO2-Emissionen überqueren den Atlantik

In Kanada sind dieses Jahr bisher 8 Millionen Hektar verbrannt. Es war eine noch nie dagewesene Katastrophenlage mit etwa 400 aktiven Bränden, deren Rauch den Himmel über New York orange färbte und enorme Kohlenmonoxidemissionen in Länder wie Portugal und Spanien getragen hat. Es ist ein Problem von globaler Tragweite, bei dem Zusammenarbeit unerlässlich ist.

Zusammenarbeit in der EU

"Aus europäischer Sicht haben wir Länder, die viel Erfahrung mit Waldbränden haben, insbesondere in Südeuropa. Aber jetzt sehen wir, dass Waldbrände in Mittel- und Nordeuropa auftreten. Wir müssen nicht nur bei der Bekämpfung, sondern auch in der Vorbereitungsphase zusammenarbeiten. Wir müssen Informationen über die besten Praktiken zur Brandverhütung austauschen. Und es ist sehr wichtig, Fähigkeiten zu teilen: Feuerwehrleute, Flugzeuge, Hubschrauber ... denn wenn man all das kaufen müsste, wäre das sehr teuer. Deshalb müssen wir eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern aufbauen."

Petr Olejsek, EU-Feuerwehrverband

Strategien zur Pflege der Wälder und zur Verhütung von Bränden

Die Wälder haben einen enormen Nutzen für unseren Planeten, weshalb es wichtig ist, Brände zu verhindern und Strategien zur Verringerung ihrer Anfälligkeit zu entwickeln.

Experten schlagen den Einsatz von Drohnen, Satelliten und Sensornetzwerken in Verbindung mit künstlicher Intelligenz vor, um eine schnelleres und genaueres Vorwarnsystem zu schaffen.