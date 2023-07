Robin Wright geehrt - Glanzvoller Abschluss des Filmfestivals Karlovy Vary

Von Jiri Skacel

Mit der Preisverleihung und einer festlichen Gala ist das Filmfestival im tschechischen Karlovy Vary beendet worden. US-Schauspielerin Robin Wright wurde für ihre Verdienste um das Weltkino ausgezeichnet.

Zum großen Finale weht noch einmal ein Hauch von Hollywood durch Karlovy Vary. Die US-Schauspielrin Robin Wright erhält bei der 57. Ausgabe des Filmfestivals in der tschechischen Stadt den Preis "President's Award" für ihre Verdienste um das Weltkino.

Wright sagte nach der Preisübergabe auf der Bühne: "Ich möchte dem Karlovy Vary Film Festival für diese Ehre danken und ich möchte mich bei Ihnen allen und diesem unglaublichen Team bedanken. Es ist eines der besten Festivals, auf denen ich je war."

Der Kristal Globus Festival Award ging an den bulgarisch-deutschen Film "Blaga's Lessons" - und Hauptdarstellerin Eli Skorcheva wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die Geschichte: Blaga, eine 70-jährige ehemalige Lehrerin, wird Geld geraubt, das sie für das Grab ihres Mannes gespart hat. Daraufhin vergisst sie ihre moralischen Prinzipien und geht ihren sehr eigenen Weg.

Kritik an sozialer Lage in Bulgarien

Regisseur Stephan Komandarev nutzt den Film, um die schlechte soziale Lage im postkommunistischen Bulgarien zu kritisieren.

Komandarev sagte auf der Abschlussgala: "Wir haben diesen Film vor fünf Jahren begonnen, es war sehr schwierig, und jetzt beenden wir ihn mit der Weltpremiere in Karlovy Vary mit zwei Preisen - Hauptdarstellerin und bester Film. Wir sind wirklich sehr glücklich."

Ferner sagte Komandarev: "Natürlich werden wir in Sofia mit der ganzen Mannschaft zusammen sein und wir haben zwei, sogar drei Anlässe zum Feiern."

Iranisch-deutscher Liebesfilm

Leere Netze, ein iranisch-deutscher Film über die Liebesgeschichte eines jungen Paares aus unterschiedlichen sozialen Schichten, wurde mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet.

Regisseur des Films ist Behrooz Karamizade: "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Film im Iran drehen konnte, dass ich der Welt ein Fenster zum Iran zeigen konnte und was das Land aus meiner Sicht ausmacht."

Der Proxima Grand Prix ging an den südkoreanischen Film "Birth" von Yoo Ji-young. Bester Schauspieler in einer Hauptrolle wurde Herbert Nordrum für seine Rolle in "Hypnosen".

Während des Festivals wurden insgesamt 185 Werke gezeigt, darunter 116 Spielfilme, und insgesamt 123 517 Eintrittskarten verkauft.

Das Fazit von Euronews-Korrespondent Jiri Skacel in Karlovy Vary: "Dieses Festival ist nicht nur ein Schaufenster großartiger Filme und ein Treffpunkt für Filmstars und Filmemacher, sondern es ist in erster Linie für das Publikum da. Das macht es so interessant."