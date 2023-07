Sollen die Feierlichkeiten und das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag abgesagt werden oder nicht? Ein Dilemma für einige Bürgermeister, die mit der Gefahr städtischer Gewalt, aber auch mit der Bedrohung durch Brände konfrontiert sind.

Zwei Wochen nach den Unruhen, die Frankreich erschütterten, haben einige Bürgermeister beschlossen, auf die Feierlichkeiten zum 14. Juli zu verzichten. Dies gilt auch für den Bürgermeister von Montargis. Die 15.000-Einwohner-Stadt in der Region Centre-Val de Loire war eine der am stärksten von den Gewalttätigkeiten nach dem Tod von Nahel betroffen, der Ende Juni von einem Polizisten erschossen worden war.

"Der Schrecken ist noch zu frisch in den Köpfen und an den Wänden, um an Feiern denken zu können", erklärte der Bürgermeister von Montargis, Benoît Digeon, Euronews. "Wir hatten zwei zerstörte Gebäude, (...) 80 stark betroffene Geschäftsleute, zerbrochene Schaufenster, geplünderte Geschäfte, eine entsetzliche Krawallszene", erinnert er sich.

Anstelle der für den Abend des 13. Juli geplanten Feierlichkeiten wurde "eine Zeremonie zu Ehren der Feuerwehrleute und Polizisten" organisiert, die während der Unruhen an vorderster Front standen. Das Feuerwerk wurde auf Weihnachten verschoben", so Benoît Digeon.

Außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen

In Bures-sur-Yvette in der Nähe von Paris kam es nicht zu den gleichen Beschädigungen. Nur die Mauer des Rathauses wurde besprüht. Der Bürgermeister beschloss, das Fest fortzusetzen, allerdings mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. "Es schien uns, dass die Ruhe so weit zurückgekehrt war, dass wir es unter korrekten Bedingungen organisieren konnten", sagte Bürgermeister Jean-François Vigier gegenüber Euronews.

Im ganzen Land hatte die Regierung ein für diese Zeit außergewöhnliches Sicherheitsdispositiv aufgestellt. Insgesamt sind seit Donnerstagabend und bis Samstagmorgen rund 45.000 Polizisten und Gendarmen, Eliteeinheiten und Panzerwagen mobilisiert.

Feuerwerke aufgrund der Dürre abgesagt

Schließlich spielte neben der städtischen Gewalt auch die Frage der Dürre eine Rolle bei der Entscheidung der gewählten Volksvertreter. Einige Gemeinden, wie Straßburg, Nîmes oder Perpignan, beschlossen, das traditionelle Feuerwerk abzusagen.

"Die Präfekturdienste wollten sicherstellen, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nicht in der Nähe von Grünflächen stattfindet, die Feuer fangen könnten", erklärte Jean-François Vigier, Vorstandsmitglied des Verbands der Bürgermeister Frankreichs.

Pyrotechnische Darbietungen werden in ganz Frankreich trotz allem die Norm bleiben. "Es bedarf dennoch eines sehr triftigen Grundes, um diese Veranstaltung mit hohem symbolischen Wert nicht abzuhalten. Sie ist das Fundament der französischen Republik", betonte Jean-François Vigier.