Frankreich mobilisiert Polizei zum Nationalfeiertag

Von Euronews mit dpa, AFP

Der französische Nationalfeiertag läuft in diesem Jahr unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen - mehr als 130.000 Polizeileute werden mobilisiert, um möglichen Ausschreitungen vorzubeugen. Am 14. Juli nimmt der französische Präsident auf den Champs-Élysées in Paris eine Militärparade ab.

In mehreren Großstädten wurden die traditionellen Feuerwerke abgesagt und Festtagsprogramm reduziert.

"Es ist ein Fest, das niemand unter irgendeinem Vorwand verderben darf. Gewalt hat in unserer Gesellschaft keinen - ich betone keinen - Platz", sagte der franzöische Justizminister Éric Dupond-Moretti.

Als Ehrengast empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in diesem Jahr den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi. Macron hatte Indien einen "wichtigen" Akteur "für unsere Zukunft" genannt. Auch indische Soldaten und Piloten nehmen an der Militärparade teil. Zuletzt hatte das indische Verteidigungsministerium den Kauf von 26 französischen Kampfflugzeugen vom Typ "Rafales" und drei U-Booten vom Typ Sorpène beschlossen.

Gemeinnützige Organisationen kritisierten den Besuch Modis, dem ein autoritärer Regierungsstil und die Verfolgung nationaler Minderheiten in Indien vorgeworfen wird. Das Europäische Parlament hat in einer nicht bindenden Resolution gefordert, die Menschenrechte "in allen Bereichen" der Partnerschaft zwischen der EU und Indien zu verankern.