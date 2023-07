Von Euronews

Spanien wählt am 23. Juli ein neues Parlament. Doch schon jetzt geben Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab

Vor den vorgezogenen Parlamentsneuwahlen in Spanien am 23. Juli ist Schlangestehen angesagt: um per Briefwahl seine Stimme abzugeben, müssen Spanier:innen ihre Wahldokumente persönlich bei der Post abgeben.

Dafür waren an diesem Sonntag - und inmitten der Ferienzeit - landesweit 270 Postämter geöffnet.

Von insgesamt 2,6 Millionen Bürger:innen, die die Briefwahl bis zu der am kommenden Donnerstag verlängerten Frist in Anspruch nehmen wollen, haben bereits 1,4 Millionen gewählt.