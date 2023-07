Gefechte in Ostukraine nehmen an Heftigkeit zu

Von euronews

Im Krieg in der Ukraine haben die Gefechte vor allem im Osten des Landes an Heftigkeit zugenommen. Das ließ die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar verlauten. Im Kampf um die fast völlig zerstörte Stadt Bachmut meldete Kiew geringfügige Fortschritte.

G7-Staaten sagen Ukraine weiterhin Unterstützung zu

Die G7-Staaten haben unterdessen der Ukraine erneut ihre „unerschütterliche Unterstützung" zugesagt. Das betonte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki am Rande eines finanzpolitischen Treffens der Gruppe. Japan hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der führenden Industriestaaten inne.

In einem Bericht der New York Times war zuletzt von hohen ukrainischen Verlusten vor allem zu Beginn der Anfang Juni eingeleiteten Gegenoffensive berichtet worden. Rund 20 Prozent der auf ukrainischer Seite eingesetzten Waffen seien innerhalb der ersten beiden Wochen zerstört worden. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Sonntag, die Gegenoffensive der Ukraine sei nicht erfolgreich.