Großraum Athen: Feuerwehr gegen Waldbrände bislang machtlos

Von euronews

Die Waldbrände im Umland der griechischen Hauptstadt Athen greifen um sich. In Dervenochoria versucht die Feuerwehr, ein Übergreifen der Flammen auf drei Ortschaften zu verhindern. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, drinnen zu bleiben, und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mitsotakis: Lage ist „sehr schwierig"

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schätzt die Lage als „sehr schwierig" ein: Die Temperaturen im Großraum Athen kratzen gebietsweise an der 40-Grad-Marke, auch nachts kühlt es sich nur wenig ab. Zudem sorgt starker Wind für die weitere Ausbreitung der Brände.

In Loutraki, einem Badeort am Golf von Korinth, ordneten die Behörden an, zwei Wohnsiedlungen zu räumen. Polizei, Armee und Freiwillige beteiligen sich an dem Rettungseinsatz.

Die griechischen Behörden haben bei der Europäischen Union Hilfe angefordert. Es wird erwartet, dass in Kürze Löschflugzeuge aus Frankreich und Italien eintreffen.