Von Euronews mit AFP, AP

Dutzende Frauen haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul gegen die Schließung von Schönheitssalons protestiert.

Dutzende Frauen haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul gegen die Schließung von Schönheitssalons protestiert. Diese war von den Taliban bis Ende Juli angeordnet worden. Kosmetikerinnen und ihre Kundinnen protestierten mit Schildern gegen den geplannten Bann. In einem Video, das im Internet kursierte waren Schüsse zu hören.

Mit der Schließung der Schönheitssalons fällt eine der letzten Möglichkeiten für Frauen weg, ihr eigenes Geld zu verdienen.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sind Frauen in dem Land fast alle Rechte genommen worden. Sie dürfen weder höhere Schulen noch Universitäten besuchen, mussten ihre Posten in staatlichen Stellen räumen, dürfen sich nicht in Parks und Turnhallen aufhalten und müssen sich in der Öffentlichkeit komplett verschleiern.

Das Verbot der Schönheitssalons begründeten die Taliban damit, dass der Islam diese verbiete.