Der französische Schönheitswettbewerb hat sich in den letzten Jahren aktiv um mehr Vielfalt bemüht. Online kritisierten Kritiker die Ergebnisse als Anpassung an die "Woke-Kultur".

Zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte von Frankreichs wichtigstem Schönheitswettbewerb hat die Miss Frankreich kurze Haare. Die 20-jährige Eve Gilles, die den Wettbewerb am Wochenende mit einem Kurzhaarschnitt gewann, begrüßte diesen Erfolg als "Sieg der Vielfalt".

"Niemand kann Ihnen vorschreiben, wer Sie sein sollen", sagte sie dem Publikum.

Gilles versprach, "die Werte von starken Frauen zu verteidigen". Nach ihrem Sieg am Samstag fügte sie hinzu: "Wir sind es gewohnt, schöne Misses mit langen Haaren zu sehen, aber ich habe mich für einen androgynen Look mit kurzen Haaren entschieden (...) jede Frau ist anders, wir sind alle einzigartig."

Gilles, die an der Universität Mathematik und Statistik studiert, vertritt die nordfranzösische Region Nord-Pas-de-Calais und ist damit die vierte Kandidatin aus dieser Region, die in den letzten 10 Jahren den Titel geholt hat.

Die Gewinnerin der Wahl zur Miss France 2024, Eve Gilles, wurde im Internet für ihre dünne Figur und ihre kurzen Haare kritisiert.

Die Reaktionen auf ihren Sieg waren feindselig. In den sozialen Medien griffen Kritiker ihre dünne Statur an, drehten Videos, in denen sie mit anderen Konkurrentinnen mit "schöneren" langen Haaren verglichen wurde, und unterstellten ihr, sie habe nur gewonnen, um die "Woke"-Kultur zu besänftigen.

Der in Paris ansässige Finanzforscher Philippe Herlin schrieb auf X: "Miss France 2024 sieht nicht besonders gut aus, aber sie sagt die richtigen Dinge. Wollen wir wetten, dass die nächste Miss France trans sein wird?"

"Die Leute, die mich wegen meiner Haare kritisieren, stören mich nicht, denn ich kann meine Haare ändern", sagte Gilles nach ihrem Sieg in einem Interview mit der französischen Tageszeitung Le Parisien. "Ich habe mich für meine Haare entschieden, aber nicht für meinen Körper oder meinen Stoffwechsel. Ich verstehe nicht, wie jemand eine Person für etwas kritisieren kann, das sie nicht ändern kann".

Gilles sagte, sie wolle ihre Plattform nutzen, um Kinder - insbesondere junge Mädchen - für Mathematik und Naturwissenschaften zu begeistern. Sie hofft, dass ihre eigene Leidenschaft für dieses Fach dazu beitragen kann, dass es weniger einschüchternd wirkt.

"Für mich gibt es ein Problem mit der Art und Weise, wie Mathematik unterrichtet wird", sagte sie dem französischen Sender TF1. "Jungen und Mädchen wird gesagt, dass Mathe kompliziert ist, dass Mathe schwer ist und dass man durchhalten muss. Nein! Man sollte ihnen sagen: Hört zu, das ist eine Herausforderung, ihr werdet Spaß haben, es gibt ein Problem und ihr müsst die Lösung finden. Das würde die ganze Dynamik verändern!"

Neue Regeln für einen "modernen" Schönheitswettbewerb

Dieses Jahr war die zweite Ausgabe der Miss-France-Wahl, seit die Regeln geändert wurden, um eine größere Vielfalt an Kandidatinnen zu ermöglichen.

Die Altersgrenze, die zuvor bei 24 Jahren lag, wurde aufgehoben. Die Kandidatinnen dürfen nun auch verheiratet sein, Kinder haben und sich tätowieren lassen. Zuvor war der Wettbewerb 2019 für transsexuelle Kandidaten geöffnet worden.

Die Kandidatinnen der Miss France 2024 posieren auf der Bühne.

In der Praxis waren die Kandidatinnen der Miss France 2024 jedoch immer noch recht homogen - es gab keine Mütter auf der Bühne, das Durchschnittsalter blieb mehr oder weniger gleich und es gab keine Tattoos zu sehen.

Alle Kandidatinnen mussten nach wie vor mindestens 1,70 m groß sein, um an der Wahl teilnehmen zu können (nach Angaben der Organisatoren eine Frage der Kameraeinstellung). Und obwohl es keine Gewichtsbeschränkung für den Wettbewerb gibt, gab es keinen einzigen Teilnehmer mit Übergröße.

Gilles' kurzes Haar war das einzige körperliche Merkmal, das auch nur im Entferntesten als "avantgardistisch" bezeichnet werden konnte.

Aber die junge Schönheitskönigin sagte, sie wolle nicht nur als "die Miss mit den kurzen Haaren" bekannt sein.

"Ich möchte eine starke Frau sein, ich möchte den Menschen zeigen, dass man seine Ziele erreichen kann, egal wo man anfängt, egal welchen Weg man einschlägt", sagte Gilles. "Ich möchte den Menschen zeigen, dass Frauen vielfältig sind, dass wir alle schön sind, dass wir alle unterschiedlich und einzigartig sind. Ich bin nicht einzigartig wegen meiner Haare, ich bin einzigartig, weil ich Eva bin."