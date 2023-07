Tottenham-Eigner Lewis steht wegen "schamlosen Insiderhandels" vor Gericht

Von euronews

Der Besitzer von Premier-League-Club Tottenham Hotspur, Joe Lewis, ist in New York angeklagt worden. Der 86-jährigen britische Milliardär soll Insiderinformationen an seine Liebespartner, Freunde und Angestellten weitergegeben haben.

Joe Lewis, der britische Milliardär und Eigentümer des Fußballvereins Tottenham Hotspur steht in den USA vor Gericht. US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte, Lewis habe "jahrelang seinen Zugang zu den Vorstandsetagen mehrerer Unternehmen missbraucht und wiederholt Insiderinformationen an Liebespartner, persönliche Assistenten, Freunde und seine Piloten weitergegeben." Diese Personen hätten dann "mit den Insiderinformationen gehandelt und Millionen von Dollar an der Börse gemacht," so Williams. Zwei Piloten - Patrick O'Connor und Bryan 'Marty' Waugh - wurden ebenfalls verhaftet, so die Behörden. Alle drei Männer sollten vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Korruptionsprozess: Freispruch für Ex-FPÖ-Chef Strache

Lewis' Anwalt wies die Vorwürfe US-Medienberichten zufolge zurück. Die Anklage sei eine "ungeheuerliche Fehleinschätzung", sagte Anwalt David Zornow den Berichten zufolge. Lewis sei ein "86-jähriger Mann von tadelloser Integrität und außerordentlicher Leistung". Er sei freiwillig von seinem Wohnort auf den Bahamas in die USA gereist, um sich der Anklage zu stellen.