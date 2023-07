Untergang droht: Vor der niederländischen Küste brennt ein Frachtschiff mit 3000 Fahrzeugen an Bord

Von euronews

Vor der niederländischen Ameland brennt ein panamaisches Frachtschiff mit 3000 Fahrzeugen an Bord. Mindestens eine Person kam ums Leben, 23 Besatzungsmitglieder wurden gerettet.

Vor der niederländischen Küste brennt das panamaische Frachtschiff Fremantle Highway, das 3000 Fahrzeugen geladen hat.

Das Frachtschiff treibt rund 30 Kilometer vor der Insel Ameland. Es hat Schlagseite, laut Küstenwache laufen Bemühungen, einen Untergang zu verhindern.

Besatzung sprang ins Meer

Mindestens eine Person kam ums Leben, weitere erlitten Verletzungen. 23 Besatzungsmitglieder wurden gerettet, teilte die Küstenwache mit. Mehrere von ihnen waren in die Nordsee gesprungen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Sie wurden von Rettungsschiffen und Hubschraubern aufgenommen und an Land gebracht. Die Besatzung versuchte zunächst selbst, das Feuer zu löschen.

Gegen Mitternacht war bei der niederländischen Küstenwache ein Notruf eingegangen.

Das Schiff war in Bremerhaven mit Ziel Port Said (Ägypten) in See gestochen. Geladen hat es rund 3000 Fahrzeuge, darunter viele Elektroautos. Laut niederländischer Küstenwache sei nicht auszuschließen, dass ein solches Fahrzeug die Ursache für das Feuer sei.