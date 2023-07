Von Euronews mit AFP

In Indonesien versuchen Rettungskräfte in einem Wettlauf gegen die Zeit acht Menschen zu retten, die auf der Insel Java in einer illegalen Goldmine eingeschlossen sind.

Die Männer gruben in einem 60 Meter tiefen Loch im Dorf Pancurendang in Zentraljava, als die Grube plötzlich von Wasser überflutet wurde, so die Polizei. Man hofft, dass sich die Männer in einem Hohlraum in Sicherheit bingen konnten. Weil der Sauerstoff zur Neige geht, hilft das Militär, das Wasser abzupumpen.

"Wir wissen nicht, in welchem Zustand sie sich befinden", sagte der Polizeichef gegenüber Reportern. Wenn die Versuche, das Wasser abzupumpen fehlschlügen, würde man Taucher schicken, um nach den Bergleuten zu suchen.

Die meisten der eingeschlossenen Arbeiter waren von Westjava in die Region gezogen, um dort zu schürfen, so die Polizei.

Minen ohne Lizenz, die über keine Sicherheitsmaßnahmen verfügen, sind auf dem mineralienreichen südostasiatischen Archipel weit verbreitet.

Im Jahr 2021 wurden auf der Insel Sulawesi sechs Menschen beim Einsturz einer illegalen Goldmine getötet. Zwei Jahre zuvor wurden mindestens 16 Menschen getötet, als eine andere illegale Goldmine auf der Insel einstürzte und die Arbeiter verschüttete. Im Jahr 2016 starben 11 Bergleute, als eine Schlammlawine eine illegale Goldmine in der Provinz Jambi auf Sumatra überschwemmte.