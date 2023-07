Von Euronews mit AP, AFP

Die chinesischen Behörden haben die höchste Notfallstufe für Taifune aktiviert und die Evakuierung von mehr als 200.000 Menschen angeordnet.

Starkregen, Orkanwinde, Flugstreichungen, Stromausfälle, Straßensperrungen... Taiwan leidet unter den Auswirkungen des Taifuns Doksuri, der über den Süden und Osten der Insel zieht.

Mindestens eine Person ist ums Leben gekommen - eine Frau ertrank, als sie in einen Fluss fiel und von der Strömung mitgerissen wurde.

Zehntausende von Haushalten waren ohne Strom und es gab mehrere Erdrutsche. Zuletzt wurden aus der Stadt Kaohsiung mehr als 3.000 Menschen wegen akuter Erdrutschgefahr evakuiert.

Die Auswirkungen des Taifuns Doksuri sind auch auf dem Festland in China zu spüren. Er traf in Jinjiang im Südosten des Landes in den Morgenstunden auf Land, mit Windböen von bis zu 50 Metern pro Sekunde.

Die Behörden dort haben die höchste Notfallstufe für Taifune aktiviert und die Evakuierung von mehr als 200.000 Menschen angeordnet.

Auf den Philippinen, wo der Taifun vor seinem Eintreffen in Taiwan wütete, hat er mindestens fünf Tote und mehr als 300.000 Verletzte gefordert.