Biden spricht erstmals über Enkelkind Navy (4) Tochter von Sohn Hunter

Im Magazin "People" hat US-Präsident Joe Biden zum ersten Mal über sein siebtes Enkelkind, die vier Jahre alte Navy, gesprochen.

In den vergangenen Tagen, Wochen und gar Jahren war Hunter Biden, der zweitälteste Sohn des US-Präsidenten, in den Negativ-Schlagzeilen. Gerade hat eine Richterin den Deal zwischen der Staatsanwaltschaft und Anwälten in einem Steuer- und Waffenrechtsprozess abgelehnt.

Jetzt hat US-Präsident Joe Biden in einem Interview mit dem Magazin "People" über seine vier Jahre alte Enkeltochter Navy gesprochen - Hunters Tochter aus einer Affäre mit Lunden Roberts (32), die als Tänzerin in einem Nachtclub in Washington gearbeitet hat.

"Jill und ich wollen nur das Beste für all unsere Enkel - auch für Navy", sagte Joe Biden.

Sein Sohn Hunter hatte die Vaterschaft zunächst abgestritten und befindet sich offenbar wegen der Unterhaltszahlungen weiterhin in einem Rechtsstreit mit der Mutter, die aus Arkansas stammt.

US-Medien mutmaßen, dass der US-Präsident wegen dieser Justizgeschichten zuvor nicht über sein Enkelkind Navy gesprochen hat. Sie ist ein Jahr älter als der jüngste Sohn von Hunter Biden.

Von Joe Bidens vier Kindern sind nur noch zwei am Leben

Joe Bidens erste Frau Neilia - die Mutter von Beau und Hunter Biden - ist zusammen mit Tochter Naomi 1972 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der älteste Sohn Beau starb 2015 an einem Hirntumor.

Die zweite Frau, die aktuelle First Lady Jill Biden, ist die Mutter der 42-jährigen Ashley Biden, die sich als Aktivistin für soziale Verbesserungen einsetzt und auch als Modedesignerin arbeitet.

Joe Biden mit Tochter Ashley und Enkelin Natalie im Juni 2023 Manuel Balce Ceneta/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Joe Biden hat sieben Enkel im Alter zwischen 29 und 3 Jahren

Joe Biden ist Vater von vier Kindern und Großvater von sieben Enkelkinder.

Hunter Biden hat neben der kleinen Navy die Töchter Naomi (29), Finnegan (22) und Maisy (21) mit seiner Ex-Frau Kathleen Buhle sowie Sohn Beau Jr. (3) mit seiner jetzigen Frau Melissa Cohen.

Cohen ist in Südafrika geboren. Die Anwältin für Umweltfragen hat Hunter Biden geholfen, seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit zu überwinden.

Hunter Biden mit Sohn Beau und Ehefrau Melissa Cohen Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Enkelin Maisy Biden hat die Großeltern im Mai 2023 zum G20-Gipfel nach Japan begleitet. US-Medien berichten, Maisy sei mit der ein Jahr jüngeren Sasha Obama befreundet.

Joe Biden mit Enkelin Maisy in Japan Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Bidens ältester Sohn, der verstorbene Beau Biden, hat zwei Kinder hinterlassen: Tochter Natalie (18) und Sohn Robert "Hunter" (17).

Joe und Jill Biden mit Hunter Biden und dessen Sohn Beau Jr (3) am 4. Juli 2023 Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Laut Joe Biden selbst hat er ein enges Verhältnis zu seinen Enkeln. "Sie sind mögen mich sehr und ich mag sie sehr", sagte der Präsident in einer Folge des SmartLess-Podcasts im Jahr 2022. "Jeden Tag habe ich Kontakt zu jedem meiner Enkelkinder."

Peter Neal und Naomi Biden beim Dinner für Narendra Modi im Juni 2023 Jacquelyn Martin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Die älteste Enkelin Naomi wohnt zusammen mit ihrem Mann Neal im dritten Stock des Weißen Hauses in Washington - und sie hat im November 2022 im Garten des White House geheiratet.

Enkelin Finnegan und First Lady Jill Biden in London im Mai 2023 Andrew Milligan/WPA ROTA

Und Enkelin Finnegan war zusammen mit der First Lady bei der Krönung von König Charles im Mai 2023 in London.