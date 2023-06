"God Save the Queen" - Nächster Versprecher von US-Präsident Joe Biden

Von Euronews mit AFP, AP

Bei einer Rede in Connecticut hat Joe Biden "God Save the Queen, man" gesagt - und im Internet eine neue Debatte ausgelöst.

US-Präsident Joe Biden hat in Connecticut eine Rede über die Notwendigkeit schärferer Waffengesetze gehalten. Doch in den sozialen Medien machen vor allem die letzten elf Sekunden seines Auftritts die Runde. Denn darin sagt der US-amerikanische Staatschef ziemlich unvermittelt: "God save the Queen, man."

War es ein weiterer "Patzer" des US-Präsidenten?

Viele User und Userinnen auf Twitter schreiben daraufhin:

"Weiß er denn nicht, dass die Queen tot ist?"

Joe Biden war im September 2022 persönlich bei der historischen Trauerfeier der Queen in London. An diesem Wochenende nimmt König Charles III. - der im Mai offiziell gekrönt wurde - die erste "Trouping the Coulours"-Parade ab.

Das Video wird von vielen geteilt.

Eine Sprecherin des US-Präsidenten erklärte Biden habe sich an eine bestimme Person in der Menge gewandt. Doch an wen und warum, sagte sie nicht.

Zuletzt war der 80-jährige Politiker der demokratischen Partei, der im kommenden Jahr erneut als US-Präsident kandidieren will, nach einer Rede vom Podest gestürzt. Damit hatte Biden erneut eine Debatte darüber angeheizt, ob er für eine zweite Amtszeit zu alt sei.

In seiner Rede am Freitag macht Joe Biden auch einen Scherz, in dem er auf sein Alter anspielte. In Bezug auf den jahrelangen erfolglosen Kampf für strengere Waffengesetze sagte der US-Präsident: "Ihr seid müde. Das verstehe ich. Aber versucht doch mal, mit 110 Jahren noch einmal anzufangen".