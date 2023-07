Warum verbrennen Iraker in Stockholm den Koran?

Von Euronews mit AFP

Was die Koran-Verbrennungen für Schweden und die Beziehung des Landes zum Irak sowie anderen Ländern des Nahen Ostens bedeuten.

Zwei Männer zündeten am Montag vor dem schwedischen Parlament in Stockholm ein Exemplar des Korans an. Die Kundgebung ähnelte früheren Kundgebungen, die erhebliche diplomatische Spannungen zwischen Schweden und Ländern der muslimischen Welt auslösten.

Salwan Momika, ein 37-jähriger irakischer Flüchtling, und Salwan Najem trampelten auf dem Koran herum, bevor sie das Buch anzündeten, wie sie es bereits Ende Juni vor der größten Moschee der schwedischen Hauptstadt getan hatten.

Die Kundgebung verlief friedlich, eine Handvoll Gegendemonstranten skandierte „Allahu-Akbar".

Zuvor hatten die Männer am 20. Juli eine weitere Kundgebung vor der irakischen Botschaft in Stockholm abgehalten, bei der sie den Koran mit Füßen traten.

Sowohl Momika als auch Najem haben wiederholt erklärt, dass sie ein vollständiges Verbot des Korans in Skandinavien anstreben, wo die Gesetze zur freien Meinungsäußerung so weit gefasst sind, dass es möglich ist, einen Koran, eine christliche Bibel oder einen jüdischen Talmud zu verbrennen, ohne dass dies zwangsläufig eine Straftat darstellt.

Die beiden Männer beantragten bei der Polizei die Durchführung der Veranstaltung und erklärten, sie wollten „vor dem Parlament demonstrieren und das Verbot des Korans fordern".

Diese Schändungen, die sich in den vergangenen Monaten in Schweden gehäuft haben, haben in der muslimischen Welt Empörung ausgelöst.

Die schwedische Polizei, die die Genehmigungen für Versammlungen erteilt, betont stets, dass diese im Namen der Versammlungsfreiheit erteilt werden und dass das nicht mit einer Billigung der Vorgänge gleichbedeutend sei.

Ein Argument, das nicht zu überzeugen scheint: Saudi-Arabien und der Irak haben eine außerordentliche Sitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) gefordert, um sich mit der Schändung des Korans in Schweden und Dänemark zu befassen.

In einer Stellungnahme vom Montag betonte der schwedische Außenminister Tobias Billström, dass er mit mehreren seiner Amtskollegen in Kontakt gestanden habe und dass er „jede islamfeindliche Handlung von Einzelpersonen" ablehne.

Doch die diplomatischen Spannungen haben ein erhebliches Ausmaß angenommen: Nach der Schändung des Korans durch Salwan Momika und seinen Mitstreiter vor der irakischen Botschaft in Stockholm stürmten Hunderte von Irakern - meist Anhänger des einflussreichen religiösen Führers Moqtada al-Sadr - die schwedische Botschaft in Bagdad und setzten sie in Brand.

Die schwedische Botschafterin wurde aus dem Irak ausgewiesen. Der Iran gab kurz bekannt, dass er keinen neuen Botschafter des skandinavischen Landes in seinem Hoheitsgebiet wünsche.

Am Montag verurteilten sowohl der irakische Ministerpräsident als auch der Präsident „die wiederholten Schändungen" des Korans aufs Schärfste. Sie riefen die Länder, in denen diese Taten stattfanden, dazu auf, „eine entschiedenere Haltung einzunehmen und diesen verbrecherischen Handlungen ein Ende zu setzen".

Die Verbrennung des Korans habe auch „die Gefahren für Schweden" und die schwedische Bevölkerung erhöht, schrieb Staatsminister Ulf Kristersson am Sonntag.

Infolgedessen wurden 15 Behörden, von den Streitkräften über die Steuerbehörden bis hin zur Polizei, beauftragt, ihre Arbeit gegen den Terrorismus unter der Leitung der Sicherheitsdienste zu auszuweiten.

In Dänemark, wo rechtsextreme Gruppen mehrere Koran-Schändungen durchgeführt haben, hat die Regierung angekündigt, dass sie Maßnahmen ergreifen will, um solche Veranstaltungen einzuschränken, wobei sie auf die damit verbundenen Sicherheitsprobleme hinweist.

In Schweden wird Ähnliches in Erwägung gezogen, so der Staatsminister, der darauf hinwies, dass sich sein Land in der „ernstesten Sicherheitslage seit dem Zweiten Weltkrieg" befinde.

„Wir wissen, dass Staaten, staatsähnliche Akteure und Einzelpersonen diese Ereignisse ausnutzen können", indem sie Extremisten in die Hände spielen und Spaltung säen, so Kristersson.

Im Januar hatte ein Rechtsextremist den Koran verbrannt, um den schwedischen Nato-Beitritt und die zu diesem Zweck aufgenommenen Verhandlungen mit der Türkei anzuprangern.

Nach jahrhundertelanger Blockfreiheit beschloss das skandinavische Land, ebenso wie Finnland, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, dem Militärbündnis beizutreten.