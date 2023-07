Weltjugendtag 2023: Erste Pilger kommen in Lissabon an

Von Euronews

Eine der wichtigsten Veranstaltungen der katholischen Kirche findet in diesem Jahr vom 1. bis 6. August in Portugal statt. Etwa eine Million vor allem junge Leute werden zum Weltjugendtag 2023 erwartet.

Zum diesjährigen Weltjugendtag sind die ersten Pilger:innen in Lissabon eingetroffen. Eine der wichtigsten Veranstaltungen der katholischen Kirche findet in diesem Jahr vom 1. bis 6. August in Portugal statt. Etwa eine Million vor allem junge Leute aus allen Teilen der Welt werden erwartet. Aus Deutschland sollen nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz rund 8.260 Pilger:innen sowie 17 Bischöfe nach Lissabon kommen.

Auch Papst Franziskus hat nach seiner überstandenen Operation seine Teilnahme zugesagt. Wegen des Eingriffs hatte Franziskus neun Tage im Krankenhaus verbringen müssen, weshalb auch über eine Absage der Reise spekuliert wurde.

Er wird am 2. August in Portugals Hauptstadt eintreffen. Während der kirchlichen Großveranstaltung feiert er Freiluftgottesdienste mit Jugendlichen. Der Papst will auch den Wallfahrtsort Fátima besuchen, wo nach katholischer Überlieferung 1917 drei Hirtenkindern die Gottesmutter Maria erschienen sein soll.

Der 37. Weltjugendtag steht unter dem Motto "Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg". Auf dem Programm stehen kulturelle, spirituelle und festliche Veranstaltungen, von Konzerten über Debatten bis hin zu Gebetsstunden.